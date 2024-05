Kiev: “sventato piano russo per uccidere Zelensky”

12:46

Kiev: "i russi volevano uccidere anche Budanov e Malyuk"

Nel complotto ordito dai servizi segreti russi per eliminare il premier ucraino Zelensky era prevista anche l'uccisione del capo del Gur, Budanov, e di Malyuk che invece guida l'Sbu. La rete di agenti russi doveva cercare tra i militari e i membri della sicurezza del presidente persone che potessero prenderlo in ostaggio e poi ucciderlo. Fra gli arresti, infatti, figurano anche quelli di due funzionari dell'amministrazione per la sicurezza dello stato: sono una donna, accusata di aver fornito alla Russia informazioni per lanciare un attacco aereo contro Zelensky, e un uomo, polacco, accusato di essere pronto a fornire informazioni riguardanti l'aeroporto di Rzeszów-Jasionka, nel sud-est della Polonia, che il premier ucraino usa per i suoi viaggi all'estero.