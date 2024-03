Kate ha il cancro, il messaggio ‘freddino’ di Harry e Meghan: “Auguri di buona salute”

Londra, 22 marzo 2024 - La scioccante rivelazione di Kate, malata di cancro, ha raggiunto anche i due reali ribelli che vivono negli Stati Uniti. Harry e Meghan hanno inviato il loro augurio a Catherine: "Auguriamo buona salute e una pronta guarigione a Kate, e speriamo che sia in grado di guarire privatamente e in pace". Un messaggio un po' freddo per essere inviato da parenti se paragonato ad esempio al ''Sei coraggiosa e noi ti amiamo'', inviato dalla first lady americana, Jill Biden, non certo un'amica storica di Kate.

Harry e Meghan

Il problema è chiaro: Harry e Meghan si sentono e sono sempre più esclusi dai Windsor. I rapporti con la famiglia dei due ‘fuggitivi’ sono sempre più tesi, e anche se il tumore di re Carlo III ha avvicinato di nuovo Harry al padre, il resto della famiglia resta distante. Una distanza tenuta per primi Kate e William, infatti Harry e Meghan non sono mai stati informati direttamente dello stato di salute della cognata, e Kensington Palace non li considera quando aggiorna le informazioni in merito. Fonti ben informate sostengono che oltre ai dissapori, fondamentalmente eredi al trono e parenti "non si fidano" dei Sussex e non gli dicono niente.

L'esperto di vicende reali, Robert Lacey, interpellato da People, ha spiegato: "Sanno tutto di ciò che accade a Londra ma sono stati lasciati fuori dai dettagli sulla salute di Kate. Evidentemente non c'è fiducia". E anche durante il blitz di Harry per incontrare il padre, che aveva appena reso pubblico il suo tumore, il duca di Sussex nelle ore passate a Londra non ha mai incontrato il fratello William. Secondo Lacey William per primo non si fida di Harry e non "accetterà mai la riammissione di Harry nella famiglia, a meno che non si scusi apertamente".