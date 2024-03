Kate Middleton ha il cancro, Sunak: “Ha il sostegno di tutto il Paese”

Kate Middleton ha il cancro. A dare l'annuncio è stata la stessa principessa del Galles in un video diffuso sui social network. Un video sofferto, un annuncio che ha scosso il mondo. E che ha suscitato le reazioni anche di molti leader politici.

Kate Middleton annuncia di avere il cancro

Prima fra tutte quella del premier britannico Rishi Sunak: "La principessa del Galles ha l'amore e il sostegno di tutto il Paese mentre continua il suo processo di guarigione. Ha dimostrato un enorme coraggio con la sua dichiarazione".

Il primo ministro ha chiesto che sia assicurata a Kate la massima privacy dopo tutta l'attenzione mediatica delle ultime settimane. "Nelle ultime settimane è stata sottoposta a un intenso esame ed è stata trattata ingiustamente da alcuni settori dei media di tutto il mondo e sui social - ha proseguito Sunak -. Quando si tratta di questioni di salute, come tutti gli altri, le deve essere concessa la privacy per concentrarsi sul suo trattamento e stare con la sua amorevole famiglia. So di parlare a nome dell'intero Paese augurandole una guarigione completa e rapida e non vedo l'ora di vederla di nuovo in azione quando sarà pronta".

'"uguriamo alla Duchessa di Cambridge una completa guarigione. E siamo incredibilmente tristi nel sentire la notizia" fanno sapere dalla Casa Bianca.

Dall'abbazia di Westminster, dove Kate e William si sono sposati nel 2011, il reverendo David Hoyle ha diffuso una dichiarazione in cui auspica che la Principessa del Galles "si senta sostenuta dall'amore che la circonda e trovi nuova speranza nelle preghiere che offriamo".

"L'annuncio della principessa Kate chiarisce molti punti, anche perché inizialmente Kensington Palace aveva precisato che non si trattava di una malattia oncologica. In realtà, ora lei ha chiarito che c'è stato un prelievo di tessuti e un esame istologico ha rivelato purtroppo la presenza del cancro - afferma all'Adnkronos il giornalista Antonio Caprarica -. Avevamo ipotizzato, seppur sulla base di pure illazioni che le fosse stato prelevato un pezzo di intestino, si sperava che non fosse cancerogeno e invece i risultati, che come è noto richiedono un po' di tempo per uscire, hanno rivelato il contrario. Se si tratta di un tumore all'intestino è una situazione molto grave. Si comprende quindi perché questa povera disgraziata famiglia abbia chiesto un po' di rispetto, anche per preparare e per spiegare la situazione a tre bambini piccoli".