Kate vorrebbe vivere nell’isolata dépendance di Anmer Hall. Ma William frena: è lontano dalla scuola e dovrebbe pagare lui

Roma, 16 aprile 2024 - La principessa Kate, in cura per il cancro, starebbe meglio in una casa più grande, ma William esita a ristrutturare per non finire nel vortice di critiche che lo hanno già investito riguardo a finanziamenti pubblici alla casa reale. Secondo il Mirror il principe ha deciso di pagare di persona una eventuale ristrutturazione dell'amato cottage di Anmer Hall, già rifugio della coppia in passato.

La dependance di Anmer Hall

Anmer Hall è una dependance poco conosciuta non lontano dalla loro casa, l'Adelaide Cottage a Windsor, nel Berkshire. Stile classico in mattoni rossi per la principessa, sotto chemio, potrebbe essere ideale, inoltre è più grande dell'Adelaide Cottage, che ha solo 4 camere da letto, ed è isolata nella tenuta di Sandringham.

I principi del Galles si sono trasferiti nel Berkshire verso la fine dell'estate 2022. Kate ultimamente avrebbe espresso il desiderio di vivere Anmer Hall, sebbene Adelaide Cottage sia ideale per la sua vicinanza alla Lambrook School, frequentata dai figlI: il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Mentre la dependance risulterebbe più lontana e isolata, ma le fornirebbe un ambiente sereno dove gestire la sua terapia. William però "consapevole dei controlli del pubblico" alle spese reali sta prendendo tempo, e valutando di affrontare le spese per la ristrutturazione di Anmer Hall di persone, evitando così inutili polemiche per i Windsor.