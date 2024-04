Carlo III, media: sta migliorando e potrà partecipare ad eventi con “più persone”. Oggi l’anniversario con Camilla

Londra, 9 aprile 2024 – Segnali rassicuranti da Buckingham Palace, dopo i mesi bui dovuti ai problemi di salute di Kate Middleton e di Carlo III. È proprio il sovrano a ricevere (e dare) buone notizie: potrà ricominciare a prendere parte a eventi ufficiali alla presenza di “più persone”. A rivelarlo è Sky News. Nei mesi successivi all’operazione per il cancro benigno alla prostata e alla diagnosi di un non meglio precisato tumore, il re ha potuto partecipare esclusivamente a incontri con un numero limitato di invitati, con ogni probabilità per via dell’immunodepressione data dalla malattia e dalle cure. Ciò gli aveva impedito di unirsi alla famiglia reale per varie occasioni ufficiali, come la messa in memoria del cugino Costantino di Grecia.

Carlo III incontra la folla dopo la messa pasquale (Ansa)

L’ennesimo segnale positivo, dopo le spensierate strette di mano del re con la folla dopo la messa pasquale e la conferma – la scorsa settimana – di volersi recare in visita ufficiale in Australia e Nuova Zelanda entro la fine di quest’anno. Tutto lascia pensare, insomma, a un miglioramento delle sue condizioni e a una buona risposta ai trattamenti.

Proprio oggi Carlo ha accolto a Buckingham Palace il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey, che gli ha presentato le nuove banconote con la sua effige, a quasi due anni dalla salita al trono a seguito della morte di Elisabetta II. La serie – da 5, 10, 20 e 50 sterline – con il volto del re entrerà in circolazione gradualmente a partire dal prossimo 5 giugno.

Un giorno felice, quindi, per Carlo III, anche considerando che si tratta del diciannovesimo anniversario di matrimonio con Camilla. Ma nonostante i presunti miglioramenti, i sovrani celebreranno l’evento intimamente. Sebbene non si abbiano dettagli a riguardo, ci si aspetta che la coppia festeggi su ben più ampia scala l’anno prossimo, per i vent’anni dal sì e (si spera) con Carlo che non dovrà preoccuparsi della sua salute.

