Media, “Israele pronto ad accordo con il Libano”: ecco cosa prevede. Le notizie in diretta

Haaretz: Israele pronto a tregua in Libano

Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Haaretz, Tel Aviv è pronta a un accordo di tregua con il Libano. La bozza dovrebbe basarsi sulla risoluzione Onu che pose fine al conflitto tra i due Paesi nel 2006; prevederebbe dunque il ritiro di Hezbollah dalle zone a ridosso del confine con Israele e dell'Idf dal sud del Libano. In seguito, dovrebbero tenersi negoziati per stabilire il confine terrestre. Verrebbe infine istituito un meccanismo internazionale, probabilmente a guida statunitense, per monitorare l'attività di Hezbollah e sincerarsi che i suoi miliziani non varchino il fiume Litani. Nel corso dei negoziati, Israele ha chiesto di avere una lettera di garanzia da parte degli Stati Uniti a sostegno della libertà di azione israeliana sul suolo libanese, in caso di ogni tentativo di rafforzamento di Hezbollah o di altra organizzazione. Al momento, tuttavia, la bozza manca di un'approvazione definitiva.