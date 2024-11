Colpita base Unifil, soldati italiani feriti in Libano

Tel Aviv, 22 novembre 2024 – Quattro soldati italiani sono rimasti feriti oggi nella base Unifil di Shama, nel sud del Libano, colpita da due razzi. Non sarebbero in pericolo di vita. Non ci sono certezze su chi abbia attaccato. Anche se una prima ipotesi è che si tratti di Hezbollah.

I proiettili hanno impattato con l’esterno del bunker che non ha ceduto. I militari però sono stati raggiunti da schegge di vetro e pietrisco che fortunatamente hanno provocato lesioni minori. Sul posto sarebbero state trovate tracce di un razzo da 122 millimetri, che non è in dotazione all'esercito israeliano.

La missione di peacekeeping dell’Onu è stata colpita ripetutamente negli ultimi tempi. Dal fuoco dei miliziani libanesi ma anche da quello israeliano. Solo pochi giorni fa otto razzi, probabilmente di Hezbollah, hanno raggiunto la base Shama, che ospita anche il contingente italiano. “Intollerabile – aveva detto in quell’occasione il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani – Non possiamo accettare che errori si ripetano con questa frequenza”. In quel caso nessun militare era rimasto ferito.

