Otto razzi sulla base italiana di Unifil in Libano

Tel Aviv, 19 novembre 2024 – La base italiana di Unifil in Libano è stata colpita dal fuoco di Hezbollah. Il quartiere generale del contingente italiano a Shama, nel sud del Paese, è stato raggiunto da otto razzi che hanno impattato su alcune aree all'aperto e sul magazzino ricambi. Fortunatamente non ci sono feriti. Dal tipo di proiettile sparato – si tratta di un 107 millimetri – si è risaliti proprio alle milizie islamiste.

Soldai della missione di pace Unifil in Libano (foto Ansa/Afp)

Cinque militari italiani sono però sotto osservazione nell'infermeria della base: al momento le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sono in corso gli accertamenti, spiega la Difesa, per determinare il punto di partenza dei colpi e individuare i responsabili.

E’ un “attacco intollerabile – commenta il ministro della Difesa Guido Crosetto – non possiamo tollerare che gli errori si ripetano con questa frequenza”.

Tre giorni fa la palestra della base era stata colpita da un proiettile dell’artiglieria israeliana.