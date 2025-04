Israele, mega incendio vicino Gerusalemme. L’ombra di Hamas: “Bruciate tutto, boschi, foreste e case dei coloni”

Roma, 30 aprile 2025 - L'ombra di Hamas dietro l'ondata di incendi che sta investendo Israele in questi giorni, e minacciando Gerusalemme. Le fiamme stamane sono divampate nella foresta di Eshtaol, in un'area montuosa a ovest della città santa. Anche la settimana scorsa diversi roghi avevano interessato la zona di Beit Shemesh, secondo gli esperti per via dell'ondata di caldo intenso che sta investendo il Paese. Ma ora, poco prima dell’ultimo rogo, è arrivato il messaggio di Hamas, pubblicato su Telegram, che invita i palestinesi a "bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni. I giovani della Cisgiordania, di Gerusalemme e quelli di Israele hanno dato fuoco alle loro auto... Gaza attende la vendetta dei liberi". Post seguito a quello di Jenin News Network, in cui si incoraggiava i palestinesi a "bruciare i boschi vicino agli insediamenti". Al contrario l'Autorità Nazionale Palestinese si è offerta di inviare squadre di vigili del fuoco per contribuire a spegnere gli incendi.

