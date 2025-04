Monrif e CesUE insieme per rafforzare l’informazione sull’Europa: nasce la partnership per promuovere contenuti europei accessibili e di qualità

In un’epoca in cui l’informazione di qualità è una risorsa preziosa, il Gruppo Monrif e CesUE Srl hanno annunciato una collaborazione strategica destinata a rivoluzionare il modo in cui i cittadini italiani accedono alle notizie sull’Unione Europea. L’accordo, operativo dal 23 aprile 2025, unisce l’esperienza editoriale di Monrif – editore di testate storiche come QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! – con l’expertise di CesUE, centro di eccellenza specializzato in formazione, comunicazione e progettazione sui temi europei. Al centro del progetto c’è Euractiv Italia, l’edizione italiana del rinomato network europeo di informazione indipendente, gestito da CesUE, che diventerà una finestra privilegiata per esplorare le dinamiche, le opportunità e le sfide dell’Europa.

Un ecosistema informativo per l’Europa

L’obiettivo della partnership è ambizioso: creare un ecosistema informativo integrato che offra ai lettori contenuti europei accessibili, aggiornati e di alta qualità. Attraverso questa collaborazione, i lettori di QN Quotidiano Nazionale e delle altre testate del Gruppo Monrif avranno a disposizione una piattaforma dedicata per approfondire le politiche, le decisioni e le prospettive dell’Unione Europea. Il sito Euractiv Italia sarà ospitato direttamente sul portale quotidiano.net, accessibile tramite un link nel menù principale, garantendo una navigazione fluida e immediata.

I contenuti di Euractiv Italia – che spaziano da articoli e analisi a interviste e contributi multimediali – saranno selezionati e rilanciati periodicamente in homepage, sui social media e sulle edizioni cartacee delle testate Monrif. CesUE si impegna ad aggiornare quotidianamente il sito con almeno un contributo settimanale proposto per la pubblicazione in stampa, assicurando una copertura costante e autorevole. Ma l’intesa va oltre la semplice condivisione di contenuti: editoriali congiunti, newsletter condivise e momenti di confronto redazionale periodici rafforzeranno la sinergia tra le due realtà, con l’obiettivo di creare un dialogo continuo tra redazione e pubblico.

Un ponte tra cittadini, istituzioni e imprese

“L’Unione Europea è una risorsa e un progetto incompleto, con pregi e difetti, che offre opportunità ma manifesta limiti in termini di competenze e poteri rispetto alle richieste dei cittadini europei,” ha dichiarato Roberto Castaldi, Direttore di CesUE e di Euractiv Italia. Questa consapevolezza guida il progetto, che si propone di avvicinare i cittadini alle istituzioni europee, rendendo comprensibili temi complessi come la governance globale, le politiche economiche e le opportunità di finanziamento. La partnership vuole essere un ponte tra cittadini, imprese e istituzioni, favorendo una partecipazione informata e consapevole.

Agnese Pini, Direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “La dimensione europea è sempre più centrale nella vita quotidiana delle persone e delle imprese. Questo progetto ci consente di offrire un servizio informativo utile, di qualità, e di rafforzare il nostro impegno nel giornalismo d’approfondimento, con uno sguardo sempre più aperto sull’Europa.” La collaborazione rappresenta un passo avanti per il Gruppo Monrif, che consolida il suo ruolo di punto di riferimento nel panorama editoriale italiano, coniugando tradizione e innovazione.

Progetti futuri: inserto settimanale e trasmissione multimediale

L’accordo non si limita a integrare contenuti esistenti, ma apre la strada a nuove progettualità. Tra le idee in cantiere, spicca la possibilità di un inserto settimanale dedicato ai temi europei, da pubblicare su QN Quotidiano Nazionale, che offrirebbe approfondimenti tematici su questioni come la transizione ecologica, la digitalizzazione e le politiche sociali. Inoltre, si sta valutando la creazione di una trasmissione multimediale sull’Europa, pensata per rendere il racconto delle dinamiche europee più coinvolgente e accessibile, anche per un pubblico giovane e digitale.

CesUE porterà in dote il suo vasto network internazionale, che include accademici, think-tank, ONG e rappresentanti istituzionali. Questo patrimonio di competenze arricchirà il progetto editoriale, garantendo voci autorevoli e prospettive diversificate. La partecipazione a progetti europei, grazie alle capacità progettuali di CesUE e alla forza editoriale di Monrif, sarà un altro pilastro della collaborazione, con l’obiettivo di attrarre finanziamenti e sviluppare iniziative innovative.

Un’alleanza per un’Europa più vicina

La partnership tra Monrif e CesUE è un esempio virtuoso di come mondi complementari – l’editoria e l’accademia – possano unirsi per generare valore sociale. Promuovendo una cultura europea partecipata, trasparente e accessibile, l’accordo si pone come un antidoto alla disinformazione e alla semplificazione, offrendo un’informazione che chiarisce senza dividere. Entrambe le realtà sono determinate a rafforzare la collaborazione, con l’ambizione di trasformarla in un modello replicabile per altre realtà editoriali.

Stefania Dal Rio, Direttrice Immagine e Comunicazione del Monrif Group, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa: “Questo progetto rappresenta una nuova frontiera per il nostro gruppo, che si impegna a raccontare l’Europa con rigore e chiarezza, mettendo i lettori al centro.” Mariangela Fratini, dell’Ufficio Immagine e Comunicazione, ha aggiunto che l’accordo è solo l’inizio di un percorso di crescita congiunto, con nuove opportunità all’orizzonte.

Conclusione

L’accordo tra Monrif e CesUE segna un momento significativo per l’informazione italiana, offrendo ai lettori un accesso privilegiato a contenuti europei di qualità. In un contesto globale sempre più complesso, questa partnership rappresenta un impegno concreto per colmare il divario tra cittadini e istituzioni, promuovendo un dibattito informato e costruttivo. Dal 23 aprile 2025, i lettori di QN Quotidiano Nazionale e delle testate Monrif avranno a disposizione una lente privilegiata per osservare l’Europa, non solo come un’entità politica, ma come un progetto vivo, fatto di opportunità, sfide e possibilità. Un passo verso un’informazione che non si limita a raccontare, ma che connette e ispira.