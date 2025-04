Svezia, arrestato 16enne per il triplice omicidio a Uppsala

Uppsala, 30 aprile 2025 - Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dopo la sparatoria avvenuta nella serata di ieri a Uppsala in cui sono morti tre giovani. "Un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone nel centro di Uppsala martedi'", ha dichiarato la procura svedese in una nota.

Le tre vittime, di età compresa tra i 15 e i 20 anni, sono state uccise in un salone da parrucchiere. Il sospettato è stato arrestato nella sua abitazione, ha detto all'AFP il procuratore incaricato del caso, Andreas Nyberg. Secondo i media svedesi, almeno una delle vittime avrebbe legami con la criminalità organizzata, affermazione non confermata dalla polizia.

Sparatoria a Uppsala, in Svezia

"E' qualcosa che stiamo ovviamente prendendo in considerazione, ma non vogliamo impegnarci solo su questa possibilità", ha detto il portavoce della polizia di Uppsala, Stefan Larsson. Anche diverse persone "ritenute di interesse per l'indagine" sono state interrogate, ha affermato il funzionario di polizia Erik Akerlund in una conferenza stampa. La polizia ha anche acquisito le riprese delle telecamere di sorveglianza della scena e "ha raccolto molte prove".

Uppsala è da tempo la base dei due boss rivali più famigerati della Svezia, Ismael Abdo e Rawa Majid, entrambi sono sospettati di orchestrare le loro operazioni dall'estero.