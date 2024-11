“Israele vuole tregua in Libano a gennaio: regalo a Trump”. Gaza, l’accusa dell’Onu: “Tel Aviv blocca aiuti umanitari”

06:47

Emergenza aiuti umanitari e accuse a Israele

L'Onu accusa Israele di aver bloccato "sei tentativi di consegna" di cibo, acqua e medicinali nel nord della Striscia di Gaza. Il livello delle forniture è il più basso dal dicembre dello scorso anno. Accuse anche da parte di Human Rights Watch: nel mirino lo "spostamento forzato" dei civili palestinesi. Tali atti sarebbero "pulizia etnica". Non aiutano i commenti della ministra degli Insediamenti Orit Strock, rappresentante dell'estrema destra, che in un podcast ha ribadito come il suo ufficio stia lavorando per imporre la sovranità israeliana sulla "massima quantità di terra" in Cisgiordania. Alla domande del se i palestinesi di quei territori avrebbero ottenuto così il diritto di voto per il parlamento israeliano, la politica ha sottolineato di dubitarne.

​​​​​​