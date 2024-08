Perché la Turchia ha bloccato Instagram senza dare spiegazioni

Roma, 2 agosto 2024 – La piattaforma social Instagram non è più accessibile dalla Turchia. La decisione del blocco è stata pubblicata sul sito dell’Autorità per le Tecnologie e le Comunicazioni di Ankara (BTK), senza fornire informazioni sui motivi o sulla durata della restrizione.

La piattaforma è stata recentemente criticata da Fahrettin Altun, funzionario delle comunicazione turco: le critiche riguardavano la decisione della piattaforma di Meta di bloccare tutti i post di condoglianze dedicati all’uccisione di Ismail Haniyeh, leader dell’ala politica del gruppo di Hamas ucciso in Iran. "Questa è censura, pura e semplice”, ha scritto Altun su X, aggiungendo che Instagram non aveva citato alcuna violazione delle policy per la sua azione.

Molti giornalisti turchi hanno dichiarato su X di ritenere che il blocco sia legato proprio al messaggio di Altun. Non è la prima volta che Ankara blocca l'accesso ai social network: all'inizio dell'anno scorso lo aveva fatto con X in seguito al proliferare delle proteste sui ritardi nei soccorsi ai terremotati. Secondo un rapporto di 'Free Web Turkey’, dedicato alla censura di Internet pubblicato il mese scorso, nel 2023 in Turchia sono stati bloccati almeno 219mila siti web.

Intanto, un messaggio di oggi dell’account Instagram del presidente turco Erdogan è stato cancellato poco dopo essere stato pubblicato. Lo hanno riferito media turchi, mostrando un fermo immagine di una storia pubblicata sull'account di Erdogan, con l'immagine di una moschea e l'augurio di un "buon venerdì", che è stata poi cancellata.