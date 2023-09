Inondazioni in Libia, almeno 10mila dispersi. “La città di Derna spazzata via, morti ovunque”

Tripoli, 12 settembre 2023 – È drammatica la situazione a Derna, città costiera di 50mila abitanti della Libia orientale. "Il 25% della città è completamente scomparso a causa delle alluvioni dovute alla tempesta Daniel", ha dichiarato alla Reuters il ministro dell'Aviazione civile dell'amministrazione che governa l'Est del Paese, Hichem Chkiouat. "I corpi giacciono ovunque: nel mare, nelle valli, sotto gli edifici", ha detto, aggiungendo che quelli recuperati finora sono mille. I soccorritori hanno riferito che decine di vittime sono state seppellite in fosse comuni nel cimitero di Martouba, a una ventina di chilometri alle porte di Derna.

Un fermo immagine tratto da un video della Mezzaluna Rossa sui soccorsi in Libia per le inondazioni (Ansa)

La situazione a Derna è stata aggravata anche dal cedimento simultaneo di due dighe, che hanno lasciato defluire 33 milioni di metri cubi d'acqua. Il ministro della Sanità sempre dell'amministrazione che controlla la parte orientale ha affermato che è stata confermata la morte di oltre 3.000 persone, ma le vittime per le piogge torrenziali e le inondazioni in Libia sono stimate in migliaia. "Non abbiamo cifre definitive ma il numero dei dispersi è vicino a 10.000", ha detto invece Tamer Ramadan, funzionario della Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (IFRC), una conferenza stampa dell'Onu a Ginevra.

Le autorità contrapposte dell'Est e dell'Ovest, che si dividono il potere esecutivo, hanno chiesto alla comunità internazionale aiuti umanitari, tra cui macchinari pesanti, forniture mediche e cibo. Le squadre inviate dalla Turchia, che sostiene il governo di Bengasi (la Cirenaica), sono state tra le prime ad arrivare in aereo per offrire personale di ricerca e salvataggio subacqueo, nonché assistenza logistica. Anche dall’Italia è in partenza una squadra coordinata dalla Protezione civile, ha fatto sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando che “il governo risponde subito alle richieste di sostegno” da parte della Libia.