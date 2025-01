Incendio in centro commerciale a Seul: diverse persone intrappolate

Seul, 3 gennaio 2025 – Un grande incendio sta interessando un centro residenziale e commerciale a Seongnam, nella parte meridionale di Seul (Corea del Sud): a riportarlo è l’emittente Ytn. Diverse persone sarebbero bloccate per via del rogo, che si è sviluppato nei primi piani di un edificio che in totale ne ha tredici: otto in superficie e cinque sotterranei.

All’interno del complesso ci sono appartamenti, negozi, ristoranti e un parcheggio sotterraneo. Ytn fa sapere che sono stati mobilitati 103 vigili del fuoco, 41 camion dei pompieri e innumerevoli altre attrezzature.

Almeno 12 persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale: soffrirebbero principalmente per il fumo inalato. I soccorsi sono in corso.

In televisione vengono trasmesse le immagini in diretta: il complesso è visto circondato da un denso fumo nero.

Notizia in aggiornamento