Ucraina news. Coalizione dei volenterosi bloccata da Trump. Scambio prigionieri tra Usa e Russia. Polemica Kiev-Pechino sui cinesi nell’esercito russo

Roma, 10 aprile 2025 - Sgambetto della casa Bianca alla coalizione dei volenterosi pronta a garantire la sicurezza in Ucraina dopo il cessate il fuoco sotto la guida di Francia e Gb. Dopo il no del Cremlino, che si è detto più volte contrario a truppe Ue in Ucraina, anche Washington, secondo Bloomberg, non avrebbe fornito garanzie di sicurezza a Parigi e Londra: copertura aerea, sorveglianza delle frontiere e intelligence. Oggi i ministri della Difesa dei volenterosi si incontrano presso la Nato, mberg, per discutere del no di Trump.

Intanto continuano a migliorare i rapporti tra Washington e Mosca, oggi a Istanbul l'incontro tra le delegazioni americane e russe sul ripristino degli staff nelle rispettive sedi diplomatiche, dopo le riduzioni seguite all'attacco russo all'Ucraina. Allo stesso tempo c'è stato anche uno scambio di prigionieri tra Usa e Russia ad Abu Dhabi, fa sapere il Wall Street Journal: Mosca ha rilasciato Ksenia Karelina, ballerina di Los Angeles con doppia cittadinanza russa e statunitense, condannata l'anno scorso a 12 anni di carcere per tradimento per aver donato meno di 100 dollari a un ente benefico ucraino con sede negli Usa. Scambiata con Arthur Petrov, cittadino russo e tedesco, arrestato nel 2023 a Cipro su richiesta degli Stati Uniti per presunta esportazione di dispositivi microelettronici sensibili.

Cresce invece la polemica tra Kiev e Pechino per i cinesi che combattono con la Russia. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i suoi servizi segreti hanno le prove che almeno 155 cittadini cinesi "stanno combattendo al fianco della Russia". Zelensky ha spiegato che Mosca li avrebbe reclutati attraverso i social network e che Pechino ne è a conoscenza. La Cina ha subito protestato con portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, invitando l'Ucraina "ad astenersi da qualsiasi commento irresponsabile".

Soldati della 65° Brigata Meccanizzata nella regione di Zaporizhzhia