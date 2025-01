Nuovo incendio a Los Angeles, evacuate 20mila persone. Sfollato il carcere Pitchess

Los Angeles, 23 gennaio 2025 – È scoppiato un nuovo incendio a nord Los Angeles, le fiamme si stanno propagando molto velocemente: 3.300 ettari sono già stati bruciati e oltre 20mila persone sfollate. Evacuato anche il carcere Pitchess a Castaic: sono 500 i detenuti trasferiti nella notte e 4.600 prigionieri di altri penitenziari potrebbero essere spostati a breve.

Hughes, questo il nome del rogo, è in rapida espansione: l’allarme è scoppiato alle 11 di mercoledì (le 20 di ieri in Italia) nella zona del lago Castaic, vicino alla città di Santa Clarita, a circa 60 chilometri dalla metropoli californiana.

L'incendio Hughes è scoppiato nella zona a nord di Los Angeles

Donald Trump ha dichiarato che l'emergenza incendi a Los Angeles avrà delle conseguenze sulla legge di bilancio Usa. “Los Angeles ha cambiato tutto: saranno necessari molti soldi”, ha detto il presidente americano in un'intervista a Fox News, ribadendo le accuse al governatore della California, il democratico Gavin Newsom, per la gestione dell'emergenza e per lo spreco di acqua. “Non darò fondi alla California fino a che non inizieranno a usare l'acqua che ha a disposizione”, ha attaccato Trump.

Il presidente ha sollevato la questione dello smantellamento dell'agenzia federale Fema responsabile dei disastri naturali, che ha accusato di incompetenza sotto il suo predecessore Joe Biden, criticando la gestione degli incendi boschivi in corso in California e dei recenti uragani in Stati Uniti sudorientali. “La Fema (Federal Emergency Management Agency) non ha fatto il suo lavoro negli ultimi quattro anni”, ha dichiarato il neo presidente durante la sua prima intervista televisiva dopo il suo insediamento, su Fox News, il canale preferito dai conservatori.

Mentre un nuovo incendio è scoppiato a nord di Los Angeles, Trump sta pensando di eliminare la Fema. L'agenzia federale "sarà presto al centro di una grande discussione, perché preferirei che fossero gli Stati a occuparsi dei propri problemi", ha affermato, suggerendo che il sostegno federale statale si limiterebbe agli aiuti finanziari.

L'area collinare disabitata è completamente coperta dalle fiamme, il fronte dell’incendio è cresciuto da 20 ettari a 32 chilometri quadrati in appena sei ore: “Un campo da football ogni 2-3 secondi”, calcola la Cnn. Bloccata la viabilità dello Stato più ricco degli Stati Uniti, chiusa in entrambi i sensi l'autostrada numero 5, che percorre il Golden State da nord a sud. I venti di Santa Ana, che hanno innescato e alimentato anche gli incendi di Palisades e Eaton due settimane fa, continuano a soffiare sull'area a una velocità di 60-70 km orari e non sono destinati ad abbassarsi fino a venerdì mattina.

Per sabato prossimo il servizio metereologico nazionale prevede piogge sulla California meridionale: un fenomeno che porrebbe fine a tre settimane d'inferno, con roghi che hanno provocato almeno 27 morti.

L'autostrada 5 chiusa per il pericolo di espansione dell'incendio Hughes

Elicotteri e aerei stanno lanciando acqua e ritardante sull'incendio, anche con l'intervento di due Super Scooper, enormi aerei anfibi in grado di trasportare centinaia di litri di acqua. Nel contempo le squadre del Los Angeles County Fire Department e dell'Angeles National Forest stanno affrontando l'incendio con mezzi di terra.

La California Highway Patrol ha invece riferito che a causa dell'incendio una sezione della superstrada I5, che corre lungo la costa occidentale degli Stati Uniti, è stata chiusa.

Il nuovo incendio sulle colline a nord di Los Angeles

Ordine di evacuazione per 20mila abitanti della zona. “Abbiamo visto la devastazione causata dalle persone che non hanno seguito quegli ordini negli incendi di Palisades ed Eaton. Non voglio vedere la stessa cosa qui nella nostra comunità. Se avete ricevuto un ordine di evacuazione, per favore uscite”, ha dichiarato Robert Jensen, del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles.

Jensen ha esortato tutti coloro che si trovavano nell'area colpita dal nuovo incendio, soprannominato l'incendio di Hughes, ad andarsene immediatamente. La massima attenzione va anche al centro di detenzione di Pitchess a Castaic, di cui lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna, ha ordinato l'evacuazione, con circa 500 detenuti già trasferiti in una struttura vicina.

Luna ha inoltre riferito all'emittente Kcal9 che circa 4.600 detenuti in altre prigioni della zona si stanno rifugiando, assicurando che degli autobus sono disponibili nel caso in cui le condizioni cambiassero e avessero dovuto essere trasferiti anche loro.

Il governatore della California, Gavin Newsom, oggetto di vive critiche da parte del presidente Donald Trump per la sua gestione degli incendi di Los Angeles, ha dichiarato di aver ordinato ai funzionari di agire. “Sono state impiegate risorse statali per l'incendio Hughes nell'Angeles National Forest per assistere nella risposta federale”, ha assicurato. “Continueremo a monitorare attentamente la situazione e forniremo al governo federale tutto ciò di cui ha bisogno per spegnere questo incendio”, ha aggiunto Newsom.