Roghi a Los Angeles, non slitta la cerimonia per assegnare gli Oscar

La cerimonia degli Oscar è ancora in programma il 2 marzo, ma col bilancio dei morti al rialzo e migliaia di persone senza più un tetto a causa dei roghi di Los Angeles, la notte delle stelle mai come oggi è sembrata in bilico. Secondo il tabloid britannico Sun, l’appuntamento per divi e dive sul tappeto rosso del Dolby Theater è più in forse che mai, anche se, stando a fonti citate dall’Hollywood Reporter, l’ipotesi di un forfait da annunciare nei prossimi giorni è assolutamente campata per aria. Sarebbe la prima volta in quasi 100 anni di storia degli Oscar: secondo il Sun, rilanciato negli Usa dal sito Drudgereport, l’Academy avrebbe messo in piedi una "strategia di emergenza" simile a quella adottata nel 2021 quando, al primo anno di Covid, si pensò a una cancellazione della cerimonia che venne poi spostata all’aperto.

Intanto la Contea di Los Angeles ha dichiarato un’emergenza sanitaria, avvertendo che il fumo e le particelle leggere trasportate dall’aria a seguito degli incendi possono rappresentare una minaccia alla salute.