Los Angeles: un’arca di Noè nell’inferno degli incendi, così sono stati salvati cavalli e altri animali

Los Angeles, 16 gennaio 2025 – Un centro equestre di Los Angeles è stato trasformato in una moderna ‘arca di Noè’. I terribili roghi che hanno devastato la California nei giorni scorsi hanno lasciato senza un tetto anche i tantissimi animali che abitano nella contea. Sono, infatti, diventati virali i video che riprendono creature impaurite che fuggono dalle fiamme per trovare un posto sicuro che dia loro conforto.

Grazie all’intervento di decine di volontari e proprietari che volevano salvare i propri animali, la struttura che si trova all’ombra del Griffith Park, ha accolto più di 200 cavalli e altrettanti esemplari di altre specie. “Alcuni cavalli sono arrivati da soli, altri in rimorchi pieni di animali – ha detto uno dei volontari – molti accompagnati dai loro proprietari, mentre altri sono arrivati con i soccorritori o con il controllo animali. Erano centinaia: maiali, asini e pony. Fuggivano dagli incendi di Eaton e Palisades”.

“Martedì e mercoledì scorso è stato il caos”, ha detto Jennie Nevin, portavoce del centro equestre. La struttura ha catalogato ogni cavallo che è arrivato, assicurandosi che potessero essere riuniti affinché ognuno di essi potesse avere compagnia. Il ricovero degli animali è gratuito per i proprietari, grazie al sostegno delle donazioni pubbliche e alle frequenti consegne di fieno, mangime e altri generi.

Fermo immagine dal video di un volontario pubblicato su X

La testimonianza di un salvataggio

Due abitanti della contea, Sergio Marcial e la fidanzata Jenny Bacon, hanno salvato più di 70 esemplari (tra pony e cavalli) dalle stalle vicino alla diga di Eaton. Nel combattere le fiamme intense, la maschera di Sergio ha preso fuoco e i suoi occhiali si sono frantumati e deformati. I tanti sforzi per mettere in salvo le creature l’hanno portato in ospedale riportando ustioni a polmoni e gola dopo aver inalato aria ‘bruciata’.

Una settimana dopo, la coppia ha potuto adottare Arthur e Playboy, due dei pony messi in salvo quella notte. “Sembrano tranquilli attorno alla loro nuova casa. Qui sono al sicuro dagli incendi e nonostante tutto quello che hanno sopportato sono pure amichevoli – ha detto Sergio – ho ancora molto fastidio a deglutire ma lo farei ancora, non c’è alcun dubbio". Al momento il giovane deve indossare una maschera per prevenire infezioni alle vie aeree.

Due celebrità: gli asini Morris e Mika

Come riporta la Bbc, la maggior parte dei proprietari degli animali messi in salvo, sono stati identificati, e molti tra loro hanno trascorso i pomeriggi a passeggio in compagnia dei loro cavalli. Alcuni, tra gli esemplari, sono diventati delle vere e proprie celebrità locali. Due asini, Morris e Mika, spesso mettevano fuori la testa dalle box della stalla per chiedere attenzioni. "Adorano quando qualcuno canta per loro, ti ascoltano molto volentieri", ha detto il volontario Lucena Herrera.

Sfortunatamente però, alcuni animali non sono ancora stati reclamati. Un pony di nome Izzy, una settimana dopo gli incendi, non aveva ancora ritrovato il suo padrone così i volontari hanno deciso di adottarla fino a quando non avesse trovato una nuova casa.

I want to take a moment to thank the workers and volunteers at the Los Angeles Equestrian Center. They’ve helped rescue and shelter hundreds of horses during these wildfires and windstorms — some which were found by the Sheriff’s Dept. running lose through neighborhoods. pic.twitter.com/U3OukSDhA5 — Laura Friedman (@RepFriedmanCA) January 10, 2025

Anche una deputata californiana del Congresso, Laura Friedman, si è offerta come volontaria al centro. Nel post pubblicato su X ringrazia tutti quelli che si stanno prodigando nel centro equestre di Los Angeles per il lavoro svolto in un momento di reale bisogno.

Le esperienze nel centro

Tantissimi sono i volontari che si sono presentati per aiutare gli animali al centro, così tanti che “abbiamo dovuto allontanarne alcuni”, ha detto la signora Nevin, una delle responsabili. “Guardare i padroni riunirsi con i loro animali è stata una delle esperienze più preziose ed emozionanti per i volontari e per tutti noi”, ha dichiarato London Scott, fondatore del centro. "È una sensazione davvero bella – ha detto Scott –. Per essere in grado di comprendere tutto questo devi sapere che c’è chi ha passato momenti tragici. È bello avere una piccola oasi dove avere un po' di pace per la mente”.

"La fattoria è diventata il mio posto sicuro – ha aggiunto Catherine Armenta, una volontaria – è come un legame, una connessione che non ho davvero con nient'altro su questo pianeta".