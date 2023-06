Incendio Canada, le cause del disastro

Il Canada brucia. Il fumo generato dai giganteschi incendi viene trasportato per centinaia e centinaia di chilometri. Così anche le città della costa est degli Stati Uniti (da New York a Washington) restano avvolte sotto una coltre di polveri che sta creando numerosi problemi (ad esempio al traffico aereo) ma anche preoccupazione per la salute (a New York le autorità hanno raccomandato ai cittadini di utilizzare le mascherine). Ma a cosa sono dovuti questi incendi? Che conseguenze avranno?

CANADA WILDFIRES

La regione interessata

Incendi così vasti che sono stati fotografati anche dai satelliti: finora, secondo i dati aggiornati al 5 giugno dell'Agenzia per la prevenzione degli incendi del Quebec, sono bruciati oltre 160mila ettari di territorio, una superficie enormemente maggiore rispetto a quella che viene interessata in media dagli incendi in questa stagione, pari a circa 247 ettari.

I motivi degli incendi

Secondo la stessa Agenzia, l'insolita violenza di quest'anno è dovuta anche alle temperature elevate e alle condizioni di siccità che si sono registrate nella regione. Una situazione sulla quale a inizio giugno alcuni temporali, che si sperava potessero contribuire allo spegnimento, hanno invece determinato ulteriori focolai generati dai fulmini.

La stagione degli incendi

La stagione degli incendi in Quebec, la provincia del Canada orientale più colpita, inizia solitamente alla fine di maggio. Quest'anno però, l'inizio di giugno ha visto l'accendersi di decine di nuovi incendi insolitamente intensi, in alcuni casi dovuti ai fulmini.

Le impressionanti foto dal satellite

Il Canada in fiamme visto dai satelliti, bruciati 160mila ettari

Il 3 giugno il fumo che si alzava dai vari focolai è stato fotografato dal satellite Aqua della Nasa, un satellite lanciato nel 2002 che orbita intorno alla Terra per studiare le precipitazioni, l'evaporazione e il ciclo dell'acqua. Al 5 giugno, solo in Quebec erano attivi più di 150 incendi e più di 200 in tutto il Paese risultano fuori controllo.

Migliaia di persone evacuate

Poco dopo l'inizio degli incendi, i residenti interessati dall'ordine di evacuazione sono stati oltre 20mila. Il fumo ha provocato molti allarmi sulla qualità dell'aria.

Aria irrespirabile

Il 4 giugno, l'indice di qualità dell'aria per il particolato fine, il cosiddetto PM 2,5, è stato classificato come malsano in diverse aree del Canada e lo stesso è accaduto negli ultimi giorni anche in ampie zone degli Stati Uniti Nord-orientali, da New York al South Carolina, con 13 Stati interessati. La situazione non sembra poter migliorare a breve: il servizio meteorologico ha messo in guardia su un possibile peggioramento nei prossimi giorni.

Mascherine a New York

A New York "è emergenza e consiglio ai cittadini di restare in casa o indossare le mascherine per proteggersi dall'aria inquinata": lo ha detto la governatrice Kathy Hochul, governatrice dello Stato di New York, dopo che la Grande mela - insieme al nord-est degli Stati Uniti - è stata investita da una nube tossica di fumo e cenere causata dagli incendi in Canada.

Scuole, lezioni in dad

Le scuole pubbliche di New York tornano all'insegnamento a distanza. Le lezioni il 9 giugno si terranno da remoto per evitare l'esposizione degli studenti agli elevati livelli di inquinamento causati dal fumo e dalle cenere degli incendi in Canada.

Aeroporto La Guardia chiuso

L'aeroporto La Guardia di New York sospende nuovamente i voli in arrivo a causa della bassa visibilità dovuta al fumo e alla cenere degli incendi in Canada. Non è escluso, riportano i media americani, che misure simili siano prese per gli scali di Washington, Philadelphia e Charlotte.

Emergenza anche a Washington

US-CANADA-FIRE-POLLUTION

È allerta inquinamento anche a Washington, dove le autorità hanno decretato che il livello di pericolosità dell'aria è viola, ovvero il massimo. La città è avvolta in una foschia grigia e si sente un forte odore di bruciato. Agli abitanti della capitale americana è stato consigliato di non uscire di casa o di indossare la mascherina. La partita di baseball in programma questa sera tra la squadra locale, i Nationals, e i Diamondbacks, è stata cancellata.

Riviato il Pride

La Casa Bianca è costretta a rinviare la cerimonia per celebrare il Pride Month, che si doveva tenere all'aperto nel South Lawn, a causa della coltre di fumo e cenere, provenienti dagli

incendi in Canada, che copre Washington ed altre decine di città nell'America del Nord. Le celebrazioni del Gay Pride alla Casa Bianca sono state rimandate a sabato, nella speranza che per quel giorno sarà migliorata la qualità dell'area nella capitale che è stata definita "molto nociva", facendo scattare il 'codice viola' che prevede che la popolazione venga esortata a rimanere in casa.

Pompieri anche dall’Europa

Diversi paesi dell'Unione europea si sono offerti di inviare quasi 300 vigili del fuoco in Canada per aiutare il Paese a combattere contro i violenti incendi boschivi di questi giorni, ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen.