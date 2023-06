Il fumo del Canada arriva in Spagna, cosa può accadere in Italia. Il fenomeno jet stream

Roma, 27 giugno 2023 - Il fumo degli incendi in Canada è arrivato in Spagna. E lo vedremo anche in Italia “ma in concentrazioni così basse da non costituire un pericolo per la salute”, spiega Edoardo Ferrara di 3bMeteo.

Copernicus Atmosphere Monitoring Service

Tutti ricordiamo bene le fotografie di una New York completamente avvolta nella nebbia per effetto dei roghi devastanti che hanno mandato in fumo almeno 7.563.000 ettari in Canada. Per capire il viaggio di questa ‘nebbia’ bisogna familiarizzare con una parola anzi due, jet stream. Ecco la definizione di Ferrara: “Corrente a getto, vento forte che interessa le alte quote della troposfera, arrivando anche a 8-10.000 metri. Molto intense, subiscono ondulazioni e regolano i grandi moti atmosferici da ovest est, seguondo il senso di rotazione della Terra”. In altre parole, “come un nastro trasportatore che ha trasferito i fumi degli incendi dall’Atlantico al Mediterraneo”.

Ma che cosa dobbiamo aspettarci in Italia? “Quel fumo – è la previsione di Ferrara – può arrivare da noi in concentrazioni ridotte che non sono un pericolo per la salute“.

Na imaxe do satélite pódese distinguir, ademáis das nubes de tormenta sobre a Península e as brétemas costeiras do Cantábrico, unha banda entrando polo noroeste de #Galicia. Como vemos no modelo CAMS trátase de fume con orixe nos incendios de Canadá. 🧐https://t.co/8MfeTyhq4h pic.twitter.com/Zm1YSpSIQY — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) June 25, 2023

Il meteorologo di MeteoGalicia, Carlos OItero, alla tv pubblica RTVE, ha segnalato che “a livello superficiale non si riscontrano cambi nella qualità dell’aria”. L’esperto ha spiegato che incendi molti intensi, come quelli che hanno colpito il Canada in largo anticipo sulla stagione dei roghi, sono capaci di “portare il fumo fino ai livelli alti dell’atmosfera”. E, in questi livelli, le correnti di aria note come ‘jet stream’ possono “trasferire” questa nube a migliaia di chilometri. Prima di essere avvistata in Spagna, la nube di fumo era già stata segnalata dall’Ufficio Meteorologico del Regno Unito sempre nelle parti alte dell’atmosfera, secondo quanto ha segnalato in Twitter il Met Office. Modelli di previsione citati dalla Cnn indicano che il fumo permarrà sugli strati superiori dell’atmosfera sull’Europa durante gran parte della settimana.

Ricorda Ferrara: “In altri casi, come ad esempio per l’eruzione del vulcano islandese due anni fa, vista la vicinanza maggiore, erano stati interrotti i voli per due gioni”.