Harry e Meghan nell’inferno di Los Angeles: i duchi in prima linea tra abbracci e aiuti agli sfollati

Roma, 11 gennaio 2025 – Dopo aver aperto agli amici in difficoltà le porte della loro villa a Montecito, il principe Harry e sua moglie Meghan, duchessa del Sussex, hanno incontrato gli sfollati di Los Angeles, costretti a lasciare le loro abitazioni minacciate dalla furia degli incendi che incombono sulla città.

Meghan Markle abbraccia una degli sfollati per l'incendio in California, accanto a lei il principe Harry

Cappellino da baseball, t-shirt e mascherina antipolvere al collo, i due membri della famiglia reale britannica hanno incontrato residenti e ascoltato commossi le storie di chi ha perso tutto nei devastanti incendi che stanno cancellando il volto di Los Angeles così come lo conoscevamo. I duchi di Sussex hanno abbracciato sfollati e soccorritori che hanno ancora negli occhi la furia dell’incendio che divora case, ettari di terreno e strade. Poi, come americani qualunque, hanno partecipato alla distribuzione di cibo e viveri di prima necessità, secondo quanto si legge sul Guardian.

La coppia, che risiede in California, a circa 90 miglia da Los Angeles, ha visitato Pasadena e incontrato sia i vigili del fuoco impegnati a combattere l'incendio di Eaton, sia il sindaco Victor Gordo, in un sito della World Central Kitchen (Wck) dove viene distribuito cibo. "Questa è la loro seconda visita", ha detto Gordo a Sky News, aggiungendo che la coppia ha aiutato a servire cibo agli sfollati. "Si sono presi del tempo per incontrare le persone colpite. Sono persone molto premurose".