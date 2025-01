Hamas libera 4 soldatesse d’Israele. Fonti di Tel Aviv: così sono stati violati gli accordi

Roma, 24 gennaio 2025 – Sono 4 soldatesse israeliane gli ostaggi che verranno liberati domani dopo 477 giorni di prigionia. Hamas ha comunicato ai mediatori i nomi. Lo scrive il Times of Israel. Le autorità israeliane hanno chiesto il silenzio stampa sulle identità fino a quando le loro famiglie non verranno informate.

Emily Damari, per 471 giorni ostaggio di Hamas nella Striscia di Gaza e liberata domenica 19 gennaio, ha perso due dita nell'attacco del 7 ottobre 2023

Ancora nulla di fatto invece per Arbel Yehud. La cittadina tedesco-israeliana ha compiuto 29 anni a Gaza e doveva essere rilasciata domenica scorsa, nel primo scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi, ma che è stata sostituita da Hamas all’ultimo minuto. Al suo posto, domenica è stata infatti rilasciata Emily Damari, che ha doppia cittadinanza israeliana e britannica. Israele aveva chiesto che la donna venisse rilasciata domani, ma il suo nome non figura nell’elenco consegnato da Hamas ai mediatori. Si ritiene che Arbel Yehud sia in mano alla Jihad Islamica palestinese e questo potrebbe essere la causa dei ritardo nel suo rilascio.

Arbel Yehud era stata rapita il 7 ottobre del 2023 insieme al fidanzato Ariel Cunio dalla sua abitazione nel kibbutz Nir Oz, dove la sua famiglia viveva da tre generazioni. Suo fratello Dolev Yehud, 35 anni, è stato ucciso durante l’assalto di Hamas e i suoi resti sono stati identificati il 3 giugno del 2024.

La decisione di Hamas di liberare quattro soldatesse domani, nel secondo scambio tra detenuti palestinesi e ostaggi, rappresenterebbe una violazione dell'accordo sul cessate il fuoco. Lo scrive il Times of Israel affermando che, in base all'accordo, dovranno essere rilasciate per prime le donne civili, poi le soldatesse, quindi gli anziani e infine coloro che vengono ritenuti molto malati.