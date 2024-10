Guerra Ucraina: Kiev arruolerà altre 160mila persone. “Soldati nordcoreani forse già in prima linea”

Roma, 30 ottobre 2024 – Altri 160mila coscritti nell'arco dei prossimi tre mesi: è la risposta dell'Ucraina all'offensiva delle truppe russe nel Donbass. Ad annunciare la nuova campagna di mobilitazione è stato segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Oleksandr Lytvynenko, secondo cui, a oggi, le persone arruolate sono state un milione e 50mila. Nella regione orientale Mosca ha riferito della presa di Selydove, una località mineraria a circa 18 chilometri di distanza da Pokrovsk, città ritenuta uno snodo di rilievo strategico. Invece, nella regione nord-orientale di Kharkiv, ha annunciato la cattura del villaggio di Krugliakivka.

Un appartamento danneggiato da un drone nel distretto di Solomyansk a Kiev (Ansa)

E, secondo la valutazione della Defense Intelligence Agency (l'agenzia di intelligence militare della Corea del sud), squadre di ricognizione delle forze nordcoreane potrebbero essere state già dispiegate lungo la linea del fronte nella guerra tra Russia e Ucraina. "Non ci sono ancora informazioni precise sul fatto che le truppe nordcoreane dispiegate siano in prima linea – hanno spiegato i funzionari dell'agenzia di intelligence –. È possibile che alcune unità avanzate siano state inviate in prima linea". La mobilitazione delle truppe verso i campi di battaglia, compresa la regione di confine di Kursk, nella Russia occidentale, sembra ad ogni modo essere imminente, secondo le stesse fonti, citate dalla Yonhap. Intanto a Mosca è attesa la ministra degli Esteri nordcoreana Choe Son Hui, per colloqui "strategici" con l'omologo russo Sergei Lavrov.

E continuano gli attacchi con droni: a Kiev si registrano 9 feriti, tra cui una bambina di 11 anni. Due invece i morti la zona di Kherson colpita da pesanti bombardamenti russi.