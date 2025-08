Herzog replica a Mattarella: "Sofferenze colpa di Hamas. Israele non vuole uccidere"

"Nutro grande rispetto per il presidente della Repubblica italiana, il mio amico Sergio Mattarella. Proprio per questo sono rimasto rattristato da alcuni aspetti delle sue recenti dichiarazioni sulla situazione a Gaza e ho sentito il bisogno di chiarire i fatti. Israele non ha alcuna intenzione di uccidere indiscriminatamente. Vogliamo solo vivere in pace e in sicurezza". Lo ha scritto il capo dello Stato Isaac Herzog in un lungo testo su X. È stato diffuso, in deroga alle abitudini ufficiali, quando in Israele era già cominciato il riposo sabbatico: un segno della particolare urgenza della questione. Dopo aver ricordato una serie di episodi altamente drammatici – fra cui "spari su ambulanze, uccisioni di medici ed infermieri impegnati in soccorsi, l’uccisione di tante persone affamate in fila per ottenere cibo" – il presidente Mattarella aveva osservato: "È difficile, in una catena simile, vedere una involontaria ripetizione di errori e non ravvisarvi l’ostinazione a uccidere indiscriminatamente". Il presidente aveva anche menzionato "l’incredibile bombardamento della Parrocchia della Sacra Famiglia a di Gaza, pure definito un errore". Con Seneca e Sant’Agostino Mattarella commentava che "errare e’ umano, perseverare è diabolico". Herzog – un ex dirigente del partito laburista – ha replicato con un testo accorato. "Sì, in guerra possono accadere errori. Non siamo indifferenti al dolore dei civili palestinesi". Poi è arrivato al punto per lui più dolente: "I nostri amici – ha affermato – devono mantenere la chiarezza morale. Hamas ha rifiutato numerose proposte di cessate il fuoco. Hamas è responsabile della sofferenza da entrambe la parti e la pressione internazionale deve essere diretta contro di loro". Le sofferenze di Gaza "potrebbero finire oggi stesso – ha concluso Herzog – se tutti gli ostaggi venissero rilasciati".

Ieri l’emissario personale di Trump, Steve Witkoff, ha concluso una breve missione in Israele lasciando la sensazione che per ora siano nulle le speranze di una intesa con Hamas per una tregua temporanea. In mattinata ha compiuto un sopralluogo di cinque ore nel sito a sud di Gaza dove la controversa Ong statunitense Ghf distribuisce cibo alla popolazione, e poi ha riferito le proprie conclusioni a Trump, che ha scritto sui social: "Noi lavoriamo adesso ad un piano per garantire che la gente di Gaza sia sfamata". Proprio ieri il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato che anche l’Italia parteciperà al lancio di aiuti sulla Striscia, dal 9 agosto.

Witkoff si è anche recato al Muro del Pianto e, in base alla tradizione, ha infilato fra le pietre un biglietto scritto di suo pugno in chi ha chiesto la liberazione degli ostaggi e la fine della guerra. Ma Hamas non ha alcuna fretta avendo notato la pressione alla quale è sottoposto Israele. Hamas e la Jihad islamica sono passati anzi all’attacco divulgando due filmati di "guerra psicologica" che mostrando due ostaggi – Rom Braslavski e Eviatar David – ormai ridotti a scheletri umani, da due anni prigionieri nelle viscere della terra. Nel montaggio di Hamas, le immagini di David sono sovrapposte a quelle di bambini di Gaza ridotti alla fame. "La penuria di cibo degli uni vale anche per gli altri", commenta Hamas. In realtà molti mesi fa Hamas aveva gia’ ridotto alla fame anche altri ostaggi: il giovane Hersh Goldberg, ucciso durante la prigionia, pesava ormai 52 chilogrammi. Un’altra giovane tenuta in ostaggio, Eden Yerushalmi, pesava appena 36 chili.