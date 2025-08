Putin contro l’Occidente: "Europa senza sovranità" . E Trump muove i sottomarini

Il presidente Putin incontra l’omologo bielorusso, Aleksandr Lukashenko, e, come succede in questi casi, parla come un fiume in piena. Nella conferenza stampa congiunta che ha seguito il colloquio con il leader di Minsk, il numero uno del Cremlino ha lanciato messaggi chiari che non fanno ben sperare in una soluzione rapida del conflitto. Il suo primo pensiero, però, è andato all’Unione Europea, che si conferma il nemico numero uno per il presidente russo. "Attualmente la Ue non ha alcuna sovranità politica, e seguirà la perdita anche di quella economica" ha esordito.

E poi, subito dopo, ha iniziato a parlare del conflitto in Ucraina, dove, se da una parte si è detto pronto a compromessi ‘per una pace duratura’, subito dopo ha fatto capire che la cessazione delle ostilità è possibile solo alle sue condizioni e che la Russia si sta riprendendo ‘tutto quello che è suo’. Secondo il leader russo, ‘c’è bisogno di una pace che garantisca la sicurezza per entrambi i Paesi’, vale a dire Russia e Ucraina.

GLI ATTACCHI E IL FRONTENella capitale ucraina, Kiev, si piangono ancora i 35 morti dei bombardamenti di due notti fa. Il capo del governo, ha dichiarato che, se le sue intenzioni sono sincere, è pronto a incontrare Putin in ogni momento. Ma non sembra che avverrà presto. Putin ha detto chiaramente che, se i risultati non hanno ancora prodotto risultati apprezzabili, è tutta colpa del fatto che le aspettative erano eccessive. Non certo quelle della Russia. Lo ‘Zar’ ha anche annunciato che l’esercito russo ha ricevuto in dotazione il primo missile balistico ipersonico Oreshnik e che questo adesso viene prodotto in serie. Tutti indizi che non fanno certo pensare a una ricomposizione rapida del conflitto. A renderlo ancora più assertivo del solito, forse, c’è il fatto che, dopo mesi di rallentamento, la Russia ha accelerato la sua avanzata in territorio ucraino. A luglio è stato registrato il suo maggiore progresso da novembre: 713 chilometri quadrati di territorio ucraino contro i 79 recuperati da Kiev.

LE MINACCE DI TRUMPIl leader russo non sembra spaventato nemmeno dalla data dell’8 agosto che, almeno in linea teorica, rappresenta il punto di non ritorno, dopo il quale il presidente americano, Donald Trump, perderà ufficialmente la pazienza. A lui, Putin ha fatto rispondere da Lukashenko: "Questo non è il modo di fare politica. Se si vuole la pace, bisogna impegnarsi in modo attento e approfondito".

TRUMP E MEDVEDEVTrump però un po’ di pazienza l’ha già persa. E ieri ha mandato un segnale, spostando "in posizione appropriata" due sottomarini nucleari dopo uno scontro tutto social con l’ex presidente russo Dmitry Medvedev – battitore libero e senza freni pro Putin su internet – che aveva scritto "ogni ultimatum degli Usa è un passo verso la guerra". "L’ex presidente fallito della Russia, che si crede ancora presidente – ha risposto Trump – deve stare attento a quello che dice. Sta entrando in un territorio molto pericoloso!". Medvedev a quel punto ha replicato: "Se la reazione è così nervosa, siamo nel giusto". Trump, piccato, è intervenuto ancora: "Le parole sono importanti e spesso possono portare a conseguenze indesiderate". E ha annunciato lo spostamento dei sottomarini.