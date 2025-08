Secondo Witkoff a Gaza non c’è fame

Roma, 2 agosto 2025 – Nonostante le difficoltà e la scarsità di cibo, a Gaza non c'è fame. Lo ha dichiarato l'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, durante un incontro con le famiglie degli ostaggi a Tel Aviv. Gli Usa, ha aggiunto, stanno pianificando di porre fine alla guerra e ha auspicato un approccio globale per giungere a questo risultato.

Witkoff ha affermato che gli Stati Uniti hanno un piano per "porre fine alla guerra e riportare tutti a casa" e che questa è la massima priorità del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La maggior parte dell'opinione pubblica israeliana – ha aggiunto – e la maggior parte dell'opinione pubblica di Gaza vogliono che le persone rapite tornino, perché vogliono che la Striscia venga ricostruita.

Steve Witkoff ha incontrato i familiardi degli ostaggio israeliani in mano ad Hamas

"La nostra prima priorità è riportare a casa tutti gli ostaggi. Il presidente Trump pensa che tutti debbano uscire e che coloro che sono ancora vivi debbano essere tenuti in vita. Questa è una missione sacra per lui". Witkoff ha detto alle famiglie di essere venuto per valutare personalmente la situazione a Gaza e per garantire che gli aiuti umanitari vengano forniti. Ha aggiunto che, nonostante le difficoltà e la scarsità di cibo, a Gaza non c'è fame.

Secondo i media israeliani, ha affermato che, una volta confutata l'accusa di fame, i negoziati potranno proseguire per porre fine alla guerra e liberare tutti gli ostaggi.

Parole che contrastano con gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Salute di Gaza ha reso noto che gli ospedali della Striscia di Gaza hanno registrato sette decessi per malnutrizione e fame nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime include un bambino. Secondo il ministero guidato da Hamas, il bilancio delle vittime per fame è salito a 169 dall'inizio della guerra a Gaza, tra cui 93 minorenni.