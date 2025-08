Uccide il figlio con la nuora: “Non potevamo aspettare, Mailyn rischiava la vita”. E racconta il delitto nei dettagli

Udine, 2 agosto 2025 – All’udienza per la convalida dell’arresto davanti al giudice Mariarosa Persico, oggi la legale di Mailyn Castro Monsalvo ha chiesto e ottenuto la custodia attenuata per detenute madri di figli di età inferiore a un anno. Secondo l’avvocato Federica Tosel, la 30enne colombiana, accusata dell’omicidio del compagno, Alessandro Venier, in concorso con la madre di lui, Lorena Venier, è in condizioni psichiche precarie, per questo, aiutata da una interprete, si è avvalsa della “facoltà di non rispondere”. Sarà affidata a una struttura protetta di Venezia e potrà dunque uscire già oggi dal carcere.

Il gip ha convalidato il suo arresto e anche quello della suocera, per la quale è stata invece disposta la custodia cautelare in carcere. La donna si trova nel penitenziario di Trieste.

Lorena Venier, rea confessa dell'omicidio del figlio, Alessandro, con la nuora Mailyn Castro Monsalvo (Ansa)

Mailyn accusata di istigazione all’omicidio

Entrambe le donne sono accusate di omicidio volontario premeditato, aggravato dalla presenza di una minore (la figlia di sei mesi della coppia), e anche il vilipendio e l'occultamento di cadavere. Sulla giovane grava anche l’ipotesi di istigazione all’omicidio. Secondo la procira, sarebbe stata plei a convincere la suocera, a uccidere il 35enne. "L'unico modo per fermarlo è ucciderlo”, avrebbe detto Mailyn all’infermiera 61nne. Per questo alla colombiana viene contestato anche il reato di istigazione all’omicidio.

I dettagli del delitto

Stando alla ricostruzione degli inquirenti l’omicidio sarebbe stato complesso. A fornirne una dettagliata descrizione è stata proprio la madre della vittima, Lorena Venier, ieri durante il suo interrogatorio. Le due donne prima hanno stordito il 35enne con un farmaco ansiolitico sciolto in una limonata, dopodiché la mamma, che di professione è infermiera, gli ha fatto un'iniezione di insulina, perché la sedazione non era riuscita del tutto e l’uomo si stava risvegliando. A quel punto, madre e compagna hanno cercato di soffocarlo. Non riuscendo a mani nude, Monsalvo ha preso i lacci delle scarpe e lo ha soffocato. Soltanto molto dopo sono iniziate le operazioni di sezionamento in tre pezzi, con un’ascia. In aula è stato anche confermato che la calce per coprire la salma era stata acquistata online prima del delitto, a riprova della premeditazione del reato.

“Mailyn era in pericolo di vita”

"La vita di Mailyn era in pericolo, non potevamo più attendere", ha spiegato Lorena Venier, suocera della donna, che ha detto di considerare la nuora alla stregua di una figlia. Il delitto è stato compiuto alla vigilia della partenza di Alessandro, della compagna, e della bambina per la Colombia, dove la vittima aveva intenzione di trasferirsi. Ma per le due donne Mailyn avrebbe rischiato la vita, sola con il figlio.

L’infermiera ha raccontato di un clima di violenza in casa con gravissimi episodi di maltrattamenti: a detta sua. La neonata, invece, non sarebbe mai stata toccata dall’uomo.

Convalida degli arresti: il gip si riserva

All'uscita dall’udienza di stamani, pur senza fornire dettagli, l'avvocato della Venier, Giovanni De Nardo, ha confermato che il movente "è da ricercarsi nelle dinamiche di famiglia, lei era molto legata a nuora e nipote".

Nel corso dell'udienza, il difensore della Venier, Giovanni De Nardo, ha chiesto per la sua assistita il beneficio degli arresti domiciliari, "avendo fornito piena confessione e riferito ogni singolo dettaglio: non c'è dunque alcun rischio di inquinamento delle prove, né di fuga, visto che le due donne avrebbero avuto tutto il tempo di rendersi irreperibili, se solo lo avessero voluto, dal giorno del delitto, venerdì 25 luglio, alla richiesta di intervento delle forze dell'ordine, che hanno fatto direttamente loro, che risale a quasi una settimana dopo". Non ci sarebbe inoltre il rischio di reiterazione del reato. Anche per Lorena, così come già per Mailyn Castro Monsalvo, il Gip si è riservato la decisione.