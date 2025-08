Trump: “Sottomarini nucleari Usa più vicini alla Russia”. L’Ucraina colpisce raffinerie a Ryazan e Samara

06:15

Trump: "Sottomarini usa più vicini alla Russia"

I sottomarini nucleari "sono più vicini alla Russia". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante una intervista a Newsmax, confermando così quanto aveva annunciato ieri in un post su Truth Social. "Un ex presidente della Russia che ora è a capo di uno dei consigli più importanti, Medvedev, ha detto cose davvero brutte, parlando di nucleare - ha proseguito -. E quando nomini la parola 'nucleare', sai, mi si illuminano gli occhi e dico: 'Meglio stare attenti', perché è la minaccia definitiva", ha detto Trump. E quando gli è stato chiesto se i sottomarini sono più vicini alla Russia, ha ribadito: "Sì, sono più vicini alla Russia".

L'inquilino della Casa Bianca ha anche dichiarato di essere ''sorpreso'' dal leader del Cremlino Vladimir Putin, che ha descritto come ''ovviamente un tipo tosto''. ''Abbiamo avuto numerose conversazioni proficue in cui avremmo potuto porre fine a questa storia e all'improvviso hanno iniziato a volare bombe", ha detto Trump spiegando che Putin ''forse vuole provare a prendere tutto'' in Ucraina. Ma ''penso che sarà molto dura per lui', ha aggiunto. Il presidente Usa ha ricordato di aver ''parlato molto con Putin e credo che abbiamo avuto un'ottima conversazione. Poi torno a casa e vedo che una bomba è stata sganciata a Kiev e in altre città, uccidendo delle persone''. Trump ha spiegato che nei colloqui aveva avuto una percezione diversa: ''Pensavo che avessimo risolto la questione tre volte''.