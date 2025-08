Quali sono i sottomarini nucleari che gli Usa possono schierare contro la Russia

Roma, 2 agosto 2025 – Sale la tensione fra Russia e Stati Uniti. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato il “dispiegamento di due sottomarini nucleari in zone appropriate” dopo che l'ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora Vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, Medvedev aveva affermato di considerare come una minaccia e un passo verso la guerra tra Usa e Russia l'imposizione di ultimatum (sanzioni e dazi a paesi terzi che fanno affari con Mosca) da parte di Trump per l'accettazione, da parte di Mosca, di un cessate-il-fuoco con l'Ucraina.

Il sottomarino nucleare degli Stati Uniti, Uss Georgia

E se in queste ore è impensabile sapere quali siano i due sottomarini schierati (“più vicini alla Russia", come ha detto stamattina Trump rispondendo ai cronisti) dagli Usa si può fare una ricognizione sulla flotta di sottomarini nucleari in dotazione alla marina statunitense.

Secondo l’Istituto internazionale di ricerche Archivio disarmo, aggiornato al 2021, gli Usa dispongono di 14 sottomarini nucleari.

Una prima classificazione dei sommergibili nucleari può essere realizzata mediante la dotazione di armamenti che possono lanciare. I sottomarini nucleari statunitensi sono principalmente dotati di missili balistici intercontinentali (Slbm) e missili da crociera, oltre a siluri e mine. Sono invece classificati come Ssbn (sottomarini lanciamissili balistici), Ssn (sottomarini nucleari d'attacco), e Ssgn (sottomarini lanciamissili da crociera).

Le classi principali includono Ohio (Ssbn), Los Angeles, Virginia e Seawolf (Ssn).

I sottomarini della classe Ohio (quelli che si ritiene più probabile siano stati schierati in queste ore di alta tensione con la Russia) sono armati con missili Trident II D5, in grado di raggiungere bersagli a migliaia di chilometri di distanza.

I sottomarini Ssgn (convertiti dalla classe Ohio) possono trasportare missili da crociera Tomahawk, utili per attacchi di precisione a terra.

Tutti i sottomarini nucleari statunitensi sono equipaggiati con siluri per la lotta antisommergibile e antinave, oltre a mine navali per il controllo delle vie di comunicazione.

I sistemi di lancio variano a seconda del tipo di missile. I missili balistici vengono lanciati da tubi verticali, mentre i missili da crociera e i siluri vengono lanciati da tubi di lancio orizzontali.

Tutti i sottomarini nucleari statunitensi utilizzano reattori nucleari per la propulsione, garantendo una grande autonomia e profondità operativa.

Il 14 gennaio 2024, la Marina degli Stati Uniti ha annunciato la costruzione di quattro nuovi sottomarini nucleari per rafforzare la sua flotta sottomarina.

Tre di questi saranno sottomarini d’attacco di classe Virginia, progettati per individuare e distruggere navi di superficie e sottomarini nemici, oltre a proiettare la potenza navale statunitense.

Saranno armati con missili da crociera Tomahawk e avranno la capacità di supportare operazioni speciali, inclusi compiti di intelligence, sorveglianza e ricognizione, oltre a supportare operazioni di gruppi da battaglia e neutralizzare mine pericolose per navi militari e commerciali.

I tre sottomarini di classe Virginia sono:

la USS Potomac che prende il nome dal fiume Potomac che scorre lungo la costa orientale degli Stati Uniti;

prende il nome dal fiume Potomac che scorre lungo la costa orientale degli Stati Uniti; la USS Norfolk : in onore della città di Norfolk, Virginia;

: in onore della città di Norfolk, Virginia; la USS Brooklyn: dal nome del quartiere di Brooklyn a New York City.

Il quarto sottomarino è un sottomarino lanciamissili balistici di classe Columbia, denominato USS Groton, in onore della città portuale di Groton, Connecticut, nota come la “capitale mondiale dei sottomarini”. I sommergibili di classe Columbia sono destinati a sostituire gli attuali sottomarini lanciamissili balistici di classe Ohio e dovrebbero entrare in servizio entro il 2031.