Pallavolista trovata morta nella piscina di una villa a Bagheria: in casa era in corso una festa

Palermo, 2 agosto 2025 – È morta nella piscina di una villa, mentre all’interno della casa si stava svolgendo una festa privata. È della 21enne Simona Cinà il corpo senza vita trovato questa notte nella piscina di una villa a Bagheria, comune alle porte di Palermo.

Una serata di divertimento finita in tragedia. Simona era una giocatrice di pallavolo e, stando a quanto emerso finora, sarebbe caduta in acqua senza riuscire a mettersi in salvo.

Sono stati alcuni partecipanti alla festa ad accorgersi che stava accadendo qualcosa di grave e ad avvertire il 118. Vani i tentativi di rianimazione del personale medico e sanitario, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 21enne.

“Era solare, amava la pallavolo”

È stato disposto il sequestro della salma e sarà eseguita l'autopsia. "Simona Cinà era una ragazza solare e amava la pallavolo”, racconta Paolo Di Maggio presidente della Acds Capacense Volley. “Ha giocato nella nostra società fino allo scorso anno. Per lei la pallavolo era tutto. Ha insegnato anche a tanti bambini. Siamo distrutti per la notizia".

“Si è fermata lo scorso anno perché doveva fare un anno di Erasmus in Spagna andando anche a trovare il fratello – aggiunge il presidente – la ricordiamo con tanto affetto. Era una giovane assennata che amava lo sport e si impegnava molto. Partecipava anche a diversi tornei di beach volley in estate. Una grande perdita".

Cosa è successo nella villa: la ricostruzione della tragedia

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, la ragazza sarebbe caduta in acqua e non sarebbe più riuscita a riemergere. Ma sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Bagheria per ricostruire l’intera dinamica della serata.

Disposta l’autopsia

Sarà l’autopsia a stabilire se la ragazza fosse sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, oppure se la caduta in vasca e l’annegamento siano da ricondurre ad altri motivi. Intanto, la villa è stata posta sotto sequestro e la procura di Palermo ha disposto l'autopsia.