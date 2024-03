Ucraina, attacco russo a Odessa: morti e feriti. Drone contro palazzo a San Pietroburgo

10:01

Drone contro edificio a San Pietroburgo

A San Pietroburgo, un drone ha impattato contro un edificio residenziale provocando danni. Lo riferisce Fontanka, citando una sua fonte e pubblicando le foto. Non risultano vittime. Poco dopo, sul suo canale Telegram, il governatore di San Pietroburgo ha parlato di un "incidente" senza menzionare il drone. "Non ci sono vittime. Le vetrate dei balconi di due case sono state parzialmente danneggiate. Sono stati fatti sgomberare i residenti degli appartamenti interessati", ha aggiunto Alexander Beglov nel suo canale Telegram. Il governatore non ha specificato che tipo di "incidente" si sia verificato. Secondo Fontanka, il drone si è schiantato poco dopo le 7 ora locale contro un edificio di cinque piani nel distretto di Krasnogvardeysky.