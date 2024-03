Zelensky a Istanbul, Erdogan: “Pronto a ospitare vertice di pace Mosca-Kiev”. Fitto lancio di droni nella notte

Kiev, 9 marzo 2024 – Mentre a Istanbul Zelensky ha incontrato il presidente turco Recep Erdogan, che si è detto pronto “a ospitare un vertice di pace Mosca-Kiev”, continua a infuriare la battaglia. Nella notte le forze russe hanno distrutto 47 droni ucraini in quattro regioni del Paese: lo ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca, come riporta la Tass. “Un tentativo del regime di Kiev di sferrare un attacco terroristico con 47 Uav (droni, ndr) contro strutture sul territorio russo è stato sventato”, ha affermato il ministero, aggiungendo che i droni nemici sono stati abbattuti nelle regioni di Belgorod, Kursk, Volgograd e Rostov.

Continua la battaglia tra Ucraina e Russia

Sull’altro fronte, Kiev ha abbattuto 12 dei 15 droni kamikaze lanciati dall’esercito del Cremlino: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare ucraina. I velivoli senza equipaggio sono stati lanciati dalla zona di Chauda, nella Crimea occupata, e dal territorio russo di Primorsko-Akhtarsk. I droni abbattuti sono stati intercettati nelle regioni di Dnipropetrovsk, Donetsk e Poltava.

Intanto il segretario del Consiglio di sicurezza e difesa ucraina Alexei Danilov ha ammesso la possibilità che l'Occidente inizi ad aiutare l'Ucraina non solo con le armi ma anche con le truppe. Lo riporta Ukrainska Pravda. “Non escludiamo assolutamente la comparsa di unità militari di alcuni Paesi sul nostro territorio se prendono una decisione adeguata”, ha affermato il funzionario ucraino avvertendo che la questione dell'invio di personale militare straniero in Ucraina è molto delicata e potrebbe non essere sempre pubblica.

