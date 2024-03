Allerta Usa su Mosca: “Rischio attentati nelle prossime 48 ore". Gb invia altri 10mila droni a Kiev

07:23

Da GB altri 10mila droni all'Ucraina

Il Regno Unito consegnerà altri 10mila droni all'Ucraina. Lo ha annunciato il ministro della Difesa britannico Grant Shapps, durante la sua terza visita a Kiev. Sul suo profilo X, il ministro ha dichiarato che "i droni stanno cambiando il corso della guerra in Ucraina". Ecco perché "oggi il Regno Unito sta aumentando la fornitura di droni al fronte, aumentando il suo impegno da 200 milioni di sterline a 325 milioni di sterline. Così facendo, porteremo in Ucraina più di 10mila nuovi droni e rimarremo il più grande fornitore di droni all'Ucraina", ha sottolineato Shapps. La Russia ha ripetutamente avvertito che l'alleanza atlantica sta "giocando con il fuoco" fornendo armi all'Ucraina e che i convogli stranieri che trasportano armi sarebbero "obiettivi legittimi" per i suoi militari non appena attraversano il confine