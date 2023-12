Guerra Ucraina - Russia, la diretta. Zelensky vola a Washington per chiedere altri aiuti. I repubblicani frenano. Mosca: “Abbattuto missile balistico lanciato contro Belgorod”

Roma, 12 dicembre 2023 - Il presidente Volodymyr Zelensky oggi è a Washington per chiedere ulteriori aiuti militari, ora che per colpa dei repubblicani non sembrano più così scontati come negli ultimi due anni. La guerra tra Ucraina e Russia, oltre all'alto costo in vite umane, civili e militari, sta diventando proibitiva economicamente per il largo uso di armi moderne e le tecnologie avanzate, e i fondi di Kiev per sostenere lo scontro stanno per finire. Secondo fonti della stessa Casa Bianca gli aiuti precedentemente approvati per l'alleato saranno completamente esauriti entro la fine dell'anno: ma il problema è che i nuovi finanziamenti sono bloccati dal Partito Repubblicano.

La terza visita negli Stati Uniti di Zelensky è una vera e propria missione, iniziata ieri con l’incontro con il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, che ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina. Missione che proseguirà oggi alla Casa Bianca con il faccia a faccia con il presidente Joe Biden, e con la prova al Congresso a Capitol Hill, dove Zelensky tenterà di convicere i senatori repubblicani a concedergli anche i nuovi finanziamenti, per non "tradire" i soldati ucraini.

Intanto il ministero della Difesa di Mosca ha rivendicato di aver abbattuto un missile balistico ucraino Tochka-U, lanciato alle 5 del mattino dalle forze ucraine sulla regione russa di Belgorod. Mentre nella notte le forze russe hanno lanciato 15 droni kamikaze Shahed-136/131, di cui nove sono stati abbattuti dalla difesa aerea ucraina. I droni sono stati lanciati dalla zona di Balaklava della Crimea occupata, ha fatto sapere il comando ucraino.

Zelensky e Biden nel precedente incontro

Live