Guerra Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev: 78 droni e 6 missili. Le notizie in diretta

07:11

Zelensky alla Casa Bianca, in forse l'incontro con Trump

Oggi Zelensky sarà ricevuto alla Casa Bianca da Joe Biden e Kamala Harris, in un momento in cui la guerra in Ucraina è nuovamente al centro della campagna presidenziale americana. La sua visita giunge all'indomani dell'annuncio da parte di Washington dell'invio di 375 milioni di dollari in aiuti militari all'Ucraina. Per giunta Biden ha promesso al presidente ucraino di aumentare il flusso di aiuti americani per "aiutare l'Ucraina a vincere". I dettagli in merito dovrebbero essere resi noti oggi, mentre Zelensky presenterà ufficialmente il suo "Piano della vittoria", volto a porre fine all'invasione russa iniziata il 24 febbraio 2022. Il sostegno a Kiev è in gran parte sospeso all'esito delle elezioni presidenziali americane del 5 novembre. Se Biden ha in serbo una "serie di misure volte ad accelerare il sostegno alle forze armate ucraine", il suo predecessore nonché candidato alle presidenziali, Donald Trump, ha rivolto nei giorni scorsi una critica particolarmente dura al presidente ucraino. "Continuiamo a dare miliardi di dollari a un uomo che rifiuta di concludere un accordo, Zelensky", ha denunciato ieri il candidato repubblicano durante una manifestazione elettorale.