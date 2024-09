La Russia userà le armi nucleari per difendere sé stessa e la Bielorussia. Putin rivede la dottrina sulla deterrenza

Roma, 25 settembre 2024 - La minaccia di Vladimir Putin ha risuonato alla riunione del Consiglio di Sicurezza nazionale dedicato alle proposte per un aggiornamento della dottrina sulla deterrenza nucleare: la Russia si riserva il diritto di impiegare armi nucleari non solo per rispondere ad una aggressione contro se stessa, ma anche contro l'alleata Bielorussia.

"Condizioni per l’uso delle armi nucleari sono stabilite”

Inoltre "si propone che l'aggressione alla Russia da parte di qualsiasi Stato non nucleare, ma con la partecipazione o il sostegno di uno Stato nucleare, sia considerata come un attacco congiunto alla Federazione Russa'', sono state le parole del presidente russo. Lo zar ha sottolineando che "le condizioni per il passaggio della Russia all'uso di armi nucleari sono chiaramente stabilite''.

Una minaccia per l’Occidente

Nei giorni scorsi era trapelato da più fonti ufficiali che la Russia avrebbe aggiornato della dottrina nucleare russa come risposta all'Ucraina e ai suoi alleati occidentali.

Il video choc riproposto: attacco nucleare a Londra

E proprio oggi il canale televisivo Tsargrad ,di proprietà dell'oligarca russo Konstantin Malofeev, stretto alleato dello zar ha rilanciato su Telegram una simulazione di un attacco nucleare contro Londra. Il video choc dura 4 minuti e mostra la dinamica dell'attacco nucleare che causerebbe la morte di 850 mila persone e 2 milioni di feriti. Il video era già stato pubblicato tre mesi fa e secondo i media britannici è stato riproposto "nel tentativo di aumentare la pressione psicologica sul Regno Unito".