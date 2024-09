Kiev: distrutte tonnellate di armi russe, venivano anche dalla Corea del Nord

Roma, 21 settembre 2024 - Lo stato maggiore ucraino ha confermato che le forze di Kiev hanno colpito due depositi militari russi che contenevano “migliaia di

tonnellate di munizioni”. “Questa notte l'arsenale di Tikhoretsk a Krasnodar è stato colpito”, ha scritto lo stato maggiore, definendo il magazzino “uno dei tre più grandi depositi di munizioni degli occupanti ed è uno dei più importanti nel sistema logistico delle truppe russe”. Al momento dell'attacco “era presente un treno per consegnare almeno 2.000 tonnellate di munizioni, anche dalla Corea del Nord”. Inoltre, l'Sbu “ha colpito” un deposito di armi vicino a Oktyabrskoye, nella regione di Tver.

Londra ha annunciato nuovi aiuti militari a Kiev

“In un comunicato l’esercito di Kiev ha specificato di aver colpito una struttura vicino alla città meridionale di Tikhoretsk nella regione di Krasnodar e una vicino al villaggio di Oktyabrsky nella regione di Tver. "Gli obiettivi sono stati completati con successo", si legge nel comunicato.

Kiev ha anche denunciato all'Aiea che “secondo l'intelligence ucraina il Cremlino sta preparando attacchi contro impianti nucleari critici in Ucraina, in vista dell'inverno”. Lo ha riferito il ministro degli Esteri Andrii Sybiha. “Stiamo parlando di apparecchiature di commutazione aperte di impianti nucleari e sottostazioni di trasmissione, che sono fondamentali per il funzionamento sicuro dell'energia nucleare”, ha scritto Sybiha, aggiungendo che c'è un alto rischio di incidente. Le informazioni sono state condivise con i partner e con l'Agenzia Onu. “La Russia è l'unico paese che ha sequestrato una centrale nucleare in Europa, ricattando il mondo. La formula di pace ucraina contiene una clausola per garantire la sicurezza nucleare, invitiamo tutte le organizzazioni internazionali e gli stati che rispettano la Carta delle Nazioni Unite a prevenire lo scenario preparato dal paese terrorista”, ha esortato Sybiha.