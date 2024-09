Ucraina news in diretta. Ursula von der Leyen a Kiev: “Qui per discutere gli aiuti e il sostegno dell’Europa”

Roma, 20 settembre 2024 - Ursula von der Leyen è arrivata nella capitale ucraina, lo posta lei stessa su X: "La mia ottava visita a Kiev avviene mentre inizia a breve la stagione che richiede riscaldamento e la Russia continua a prendere di mira le infrastrutture energetiche". La presidente eletta della Commissione Europea, giunta in treno, ha scritto: "Aiuteremo l'Ucraina nei suoi coraggiosi sforzi. Vengo qui per discutere del sostegno dell'Europa. Dalla preparazione invernale alla difesa, all'adesione e ai progressi sui prestiti del G7". E come sottolineato dalla von der Leyen continua il martellamento russo contro le infrastrutture ucraine, anche nella regione di Kherson, per il 75% sotto il controllo delle truppe di Mosca, mentre parte della riva destra del Dnepr, compresa la città di Kherson, è controllata dalle truppe ucraine. Kiev risponde nel Kursk dove, ha rivendicato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'incursione delle forze di Kiev ha già costretto il Cremlino "a dirottare circa 40 mila militari russi in quella direzione. Le nostre azioni attive continuano. Tutte queste sono cose importanti che influenzano la situazione generale della guerra".

Ursula von der Leyen appena arrivata a Kiev