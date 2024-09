Nato, ok di Washington alla vendita di 32 caccia stealth F-35 alla Romania

Roma, 14 settembre 2024 - Le crescenti tensioni con la Russia a seguito della guerra in Ucraina stanno spingendo la Nato a rafforzarsi nei Paesi strategici come la Romania. Washington ha così approvato la vendita di una trentina di caccia stealth F-35 a Bucarest per un valore di 7,2 miliardi di dollari, ha comunicato dal Dipartimento di Stato Usa. L'ok definitivo, ma non ci dovrebbero essere problemi per un alleato così importante, dovrebbe arrivare dal Congresso degli Stati Uniti.

La Romania, in una posizione strategica alle porte dell'Ucraina e del Mar Nero, inoltre ha iniziato proprio questa settimana ad addestrare i piloti ucraini sui caccia F-16 in un centro specializzato. Infatti Bucarest, oltre ad assicurarsi un cospicuo rinforzo aereo con 32 velivoli super tecnologici della Lockheed Martin, vuole anche ritagliarsi il ruolo di "centro internazionale" per l'addestramento degli F-16.

"La vendita proposta sosterrà gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, rafforzando la sicurezza di un alleato della NATO che è una forza importante per la stabilità politica ed economica in Europa", si legge nel comunicato del Dipartimento di Stato Usa. Giovedì scorso il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato il suo omologo rumeno Luminita Odobescu e lo ha ringraziato per aver consegnato all'Ucraina un sistema di difesa missilistica Patriot.