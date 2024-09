Giappone, due aerei militari russi troppo vicini: caccia nipponici in scramble dopo 5 anni

Roma, 13 settembre 2024 - Le esercitazioni navali congiunte tra Russia a Cina nel Mar del Giappone non lasciano tranquillo il Paese del Sol levante. Ieri, per la prima volta in 5 anni, caccia da combattimento giapponesi sono decollati in scramble (termine militare che definisce l'atto di far decollare un caccia intercettore per identificare un aereo sconosciuto, ndr) per intercettare due velivoli militari russi vicini allo spazio aereo nipponico.

Tupolev Tu-142, un aereo da pattugliamento marittimo antisommergibile e ricognitore d'alta quota

Due Tu-142 in volo sul Mar del Giappone

Il ministero della Difesa di Tokyio ha denunciato l'accaduto: dalla mattina al pomeriggio di giovedì, due aerei russi Tu-142 hanno sorvolato il mare tra Giappone e Corea del Sud verso la regione meridionale di Okinawa. Poi hanno proseguito verso nord sopra l'Oceano Pacifico per concludere il loro viaggio al largo dell'isola settentrionale di Hokkaido. Inoltre hanno sorvolato anche un'area oggetto di una disputa territoriale tra Giappone e Russia.

Volavano in cerchio attorno al Giappone

Le autorità giapponesi hanno sottolineato che gli aerei russi non hanno violato spazio aereo giapponese, volando in cerchio intorno al Paese. Ma per sicurezza sono stati seguiti dai caccia giapponesi. "In risposta, abbiamo mobilitato con urgenza i caccia dell'Air Self-Defence Force", ha dichiarato il ministero.

Il percorso dei due Tu-142

L’ultima volta fu nel 2019

L'ultima volta che gli aerei militari russi hanno sorvolato il Giappone è stato nel 2019 con alcuni bombardieri entrati nello spazio aereo del Paese, ha ricordato un funzionario del ministero nipponico.

A settembre la riunione Quad a New York

Intanto c'è una data per la prossima riunione del Quad, ovvero Giappone, Stati Uniti, Australia e India: appuntamento fissato a New York il prossimo 21 settembre. Ne dà notizia l'ufficio del primo ministro Fumio Kishida, che ha confermato la presenza del premier giapponese al summit. Il precedente vertice del Quad si è tenuto nella città di Hiroshima, nel Giappone occidentale, a maggio dell'anno scorso. Al centro della discussione ci saranno le nuove misure da adottare per rafforzare l'alleanza militare, nata per contrastare l'aggressiva politica di espansione cinese nell'Indo-Pacifico.