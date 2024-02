Guerra in Ucraina, Parigi: Mosca ha minacciato di abbattere nostri aerei nel Mar Nero

14:34

Missili americani Himars fanno strage di soldati russi

e immagini sembrano inequivocabili: in un video si vedono decine di corpi di soldati russi allineati nei pressi di una base di addestramento nei territori ucraini occupati, mentre altre clip diffuse dal Daily Mail mostrano un macabro tiro al bersaglio su fanteria allo sbando. Entrambi gli attacchi - uno ieri, costati la vita a 65 soldati e a un generale durante un'esercitazione e l'altro oggi - sarebbero stati portati a termine con i sistemi Himars forniti dagli Usa. Un nuovo video, catturato da un drone nella regione di Kherson, mostra il secondo attacco effettuato dall'Ucraina. La clip si apre mostrando un raduno di persone - presumibilmente soldati russi - in una radura coperta di tracce di carri armati vicino a una lussureggiante foresta. All'improvviso un'esplosione in mezzo all'unita' e una palla di fuoco che, quando il fumo si dirada, lascia sul terreno diversi corpi. Ma il massacro non e' ancora finito. Il video passa a una seconda visione del campo aperto mentre altri soldati si radunano in un altro gruppo. Gli uomini sembrano formiche da lontano mentre si mettono in posizione, raggruppandosi vicino a un boschetto di alberi. Questa volta, il lampo di un missile viene visto una frazione di secondo prima di un'altra esplosione. I soldati cadono, come colpiti da un fulmine. Il filmato si conclude con una terza esplosione, vicino al luogo del primo attacco. Il filmato, che sembra mostrare un campo di addestramento a Podo-Kalinivka, è stato diffuso giovedì dall'Ucraina. Podo-Kalinivka ospita il parco naturale delle dune di Oleshky Sands. Il filmato suggerisce che la Russia lo stia utilizzando come campo di addestramento. Un canale ucraino ha affermato che le vittime erano fanteria di marina di Sebastopoli, 40 miglia a sud del parco naturale, e ha riferito che almeno 200 persone sono state uccise. Altre fonti hanno affermato che nel di Kherson c'erano il 328esimo reggimento d'assalto aviotrasportato, l'810esima brigata della fanteria di marina e l'81esimo reggimento di artiglieria semovente. Dalle prove del video il bilancio appare inferiore a quello affermato dal canale Telegram, ma nel filmato sono visibili decine di corpi.