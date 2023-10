Guerra Ucraina news, notte di attacchi con i droni. Allarmi antiaerei a Mosca. Gb: i russi abbattono un loro jet

Kiev (Ucraina), 4 ottobre 2023 – Continuano gli attacchi su tutto il territorio Ucraino e in particolare nei territori occupati dalla Russia dove l’esercito di Kiev sta cercando di recuperare terreno. Nella notte Mosca ha comunicato di aver respinto decine di attacchi di droni mentre, nella capitale e un po’ in tutta la Russia sono stati testati i sistemi di attacchi missilistici.

Un'immagine dalla guerra in Ucraina

Intanto il tribunale Basmanny di Mosca ha condannato in contumacia l'ex redattrice di Channel One, Marina Ovsyannikova, a 8 anni e sei mesi di carcere, ritenendola colpevole di aver diffuso false informazioni sulle forze armate della Federazione Russa. Lo ha detto alla TASS la procura della capitale. Ovsyannikova nel marzo 2022 aveva interrotto con un cartello una trasmissione televisiva del canale statale per cui lavorava per protestare contro l'invasione russa dell'Ucraina suscitando un enorme scalpore internazionale. Arrestata, multata e quindi rilasciata, nell'ottobre del 2022 e' fuggita dalla Russia per rifugiarsi in Europa.

