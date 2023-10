Russia, la giornalista “No War” Marina Ovsyannikova condannata a 8 anni e 6 mesi di carcere

Mosca (Russia), 4 ottobre 2023 – Il tribunale Basmanny di Mosca ha condannato in contumacia l'ex redattrice di Channel One, Marina Ovsyannikova, a 8 anni e sei mesi di carcere, ritenendola colpevole di aver diffuso false informazioni sulle forze armate della Federazione Russa. Lo ha detto alla TASS la procura della capitale.

Ovsyannikova nel marzo 2022 aveva interrotto con un cartello una trasmissione televisiva del canale statale per cui lavorava per protestare contro l'invasione russa dell'Ucraina suscitando un enorme scalpore internazionale. Arrestata, multata e quindi rilasciata, nell'ottobre del 2022 e' fuggita dalla Russia per rifugiarsi in Europa.

"Tenendo conto della posizione della procura, il tribunale ha condannato Ovsyannikova a otto anni e sei mesi di reclusione da scontare in una colonia correzionale a regime generale. Il tribunale l'ha anche privata del diritto di impegnarsi in attivita' legate all'amministrazione di siti web di reti elettroniche o di informazione e telecomunicazione, compreso Internet, per un periodo di quattro anni", ha affermato il dipartimento.