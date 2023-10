Guerra in Ucraina, il Pentagono al Congresso: “Stiamo finendo i fondi per aiutare Kiev”

Kiev, 3 ottobre 2023 – La guerra in Ucraina continua, ma preoccupa il possibile stop agli aiuti da parte degli Usa a Kiev. "Non possiamo in nessun caso permettere che il sostegno dell'America all'Ucraina venga interrotto. Sono in gioco troppe vite, troppi bambini, troppe persone", ha ribadito il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una riunione del suo gabinetto, dopo che sabato, per evitare lo shutdown, sono stati approvati nuovi fondi di bilancio fino al 17 novembre, ma senza quelli destinati a Kiev.

Il presidente ucraino Zelensky e quello statunitense Biden (Ansa)

Secondo quanto riporta l'Associated Press, il Pentagono ha inviato una lettera ai leader del Congresso Usa per avvertire che sta esaurendo i fondi per sostituire le armi che gli Stati Uniti hanno inviato in Ucraina, sottolineando che è già stato costretto a rallentare il rifornimento di alcune truppe.

Intanto il conflitto prosegue con rivendicazioni di successi e accuse da entrambe le parti. Kiev ha fatto sapere che le sue difese aeree hanno abbattuto 29 droni e un missile da crociera russi in nottata. Dall'altro lato il governatore della regione russa di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha dichiarato che "le forze armate ucraine hanno bombardato la città di Klimovo con munizioni a grappolo".

Inoltre le autorità russe hanno accusato di "terrorismo" i vertici militari ucraini per gli attacchi sferrati contro il territorio russo dall'inizio dell'invasione nel febbraio 2022. Tra gli imputati – secondo il comitato di inchiesta russo – figurano il capo dei servizi segreti ucraini, Kiril Budanov, il comandante dell'aeronautica militare Nikolai Oleshchuk, il comandante della marina Alexei Neizhpapa e il comandante del reggimento droni, Sergei Burdeniuk.