Guerra in Ucraina, news in diretta. Riunione dei ministri degli Esteri Ue a Kiev. Mosca concentra oltre 10 mila soldati a Bakhmut

8:42 Ucciso un volontario estone Secondo quanto riferiscono i media di Tallin un cittadino estone, Tanel Krieggul, inquadrato nella Legione internazionale in Ucraina, è stato ucciso in un attacco di droni russi su Lyman nell'oblast di Donetsk. La casa dove era alloggiato a Lyman è stata rasa al suolo da un drone kamikaze russo.

8:48 Kiev: abbattuti 4 droni kamikaze su 7 Le forze di difesa antiaerea ucraine durante la notte hanno abbattuto 4 dei 7 droni kamikaze Shahed di fabbricazione iraniana lanciati dalle forze russe da sud-est. L'aeronautica ucraina, che ne dà notizia, non rivela però dove siano esplosi i 3 che non sono stati abbattuti. Al momento è ancora in corso l'allarme aereo sulla regione di Dnipropetrovsk.

8:50 Kuleba: "Ucraina rispetta decisione elezioni Slovacchia" "L'Ucraina rispetta la scelta che i cittadini della Slovacchia ha fatto. Credo sia prematuro giudicare come queste elezioni impatteranno sul sostegno all'Ucraina. Dobbiamo attendere che la coalizione inizi il lavoro", ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

9:28 Institute for the study of war: "Pavel Prigozhin potrebbe guidare i Wagner" Il figlio di Yevgeny Prigozhin, il 25enne Pavel, potrebbe guidare il gruppo di mercenari Wagner. Secondo l'Isw, l'Institute for the study of war, infatti molti ex Wagner non sarebbero favorevoli alla guida di Andrey Troshev, incaricato dal presidente russo Vladimir Putin di formare un gruppo di volontari, ritenendolo troppo in linea con il ministero della Difesa, tanto criticato da Prigozhin padre e vorrebbero un leader diverso.

9:53 Tajani: "Un errore non sostenere Kiev" "Gli Stati Uniti prenderanno la loro decisione ma in questo momento sarebbe un errore non sostenere l'Ucraina: c'e' bisogno di lavorare a favore dell'Ucraina", ha detto in una breve dichiarazione alla stampa prima della riunione il capo della Farnesina Antonio Tajani.

9:56 Tajani: "Ricostruzione cattedrale Odessa è messaggio politico" Tajani: "Abbiamo firmato l'accordo per la ricostruzione della cattedrale di Odessa ed è un messaggio politico e culturale per l'Ucraina. Siamo qui per rafforzare l'Ucraina e il diritto internazionale, non ci può essere la pace senza giustizia".

10:14 Ministra olandese: "Mosca paghi per l'aggressione" "Dobbiamo far sì che la Russia paghi per i suoi crimini di guerra e per l'aggressione" all'Ucraina ha affermato dice Hanke Bruis Slot, ministra degli Esteri olandese, a margine della riunione del Consiglio Esteri dell'Ue a Kiev. "E' importante mantenere la pressione su Mosca con le sanzioni: dobbiamo fare tutto il necessario e per tutto il tempo necessario per la libertà del popolo ucraino". E ha aggiun to: "Abbiamo fatto molti sforzi per fornire armi all'Ucraina. Ora stiamo lavorando con molti Paesi per gli F16: è importante che i soldati ucraini dispongano di buone armi".

10:21 Mosca: "Distrutto drone ucraino sopra Belgorod" Le batterie difensive russe hanno distrutto un drone ucraino sopra la regione di Belgorod alle 9.00 ora di Mosca (07.00 in Italia). Ne ha dato notizia il ministero della Difesa russo, ripreso da Ria novosti. "E' stato fermato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico da parte di un UAV di tipo aereo contro oggetti sul territorio della Russia".

10:25 In 24 ore più di 100 bombe contro regione russa di Belgorod L'esercito ucraino ha bombardato il territorio della regione di Belgorod più di 100 volte in 24 ore. Feriti 4 civili, ha scritto su Telegram il governatore della regione della Federazione russa, Vyacheslav Gladkov. Ieri l'esercito ucraino ha colpito sei diversi comuni con 102 bombe, due delle quali sganciate da droni. Il villaggio Babka nel distretto urbano di Valuysky è stato colpito 40 volte.