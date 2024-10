Guerra in Ucraina news live, Seul: “I soldati nordcoreani sono carne da cannone”. Kiev, cacciato il capo dei droni: “Sospetto tradimento”

Roma, 24 ottobre 2024 - I soldati nordcoreani mandati in Ucraina "sono considerati semplici mercenari, carne da cannone", ha commentato il ministro sudcoreano della Difesa, Kim Yong-hyun, che accusa il dittatore Kim Jong-un, di "aver venduto il suo esercito per una guerra di aggressione illegale". Il capo della difesa di Seul in audizione in Parlamento ha sottolineato: "Quando vengono dispiegate truppe all'estero, solitamente mantengono la catena di comando del loro Paese e conducono con orgoglio attività con la loro divisa e la loro bandiera", ma in questo caso le truppe nordcoreane "si camuffano sotto la divisa russa e operano sotto comando militare russo senza alcuna autorità operativa". E mentre si discute sull'esercito di Pyongyang, Kiev caccia il suo generale in capo dei droni, a meno di due mesi dalla nomina. Roman Hladkyi, capo di Stato maggiore delle Forze dei sistemi senza pilota ucraine è stato licenziato dal suo incarico a seguito di un'indagine condotta dal Servizio di sicurezza dell'Ucraina. Secondo la deputata Mariana Bezuhla Hladkyi, che era già stato silurato una volta dalla poltrona di capo di Stato maggiore della Marina a causa di uno scandalo nell'aprile 2018, questa volta sarebbe "sospettato di alto tradimento, spionaggio e corruzione". Il successore sarà il colonnello Oleksii Halabuda, ex comandante della 28esima Brigata meccanizzata delle Forze Armate ucraine.

Un soldato ucraino della 148esima Brigata di artiglieria con un obice 155/39 M777 Howitzer