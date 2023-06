Ucraina, ultime notizie in diretta: il ministro della Difesa russo Shoigu visita le truppe al fronte

Roma, 26 giugno 2023 - Il ministro della Difesa della Russia Shoigu, ovvero uno dei principali “obiettivi” che da mesi erano al centro delle invettive di Prighozin, autore del ‘quasi golpe’ andato in scena nel fine settimana, si è recato in Ucraina per effettuare un'ispezione alle truppe schierate al fronte. Una mossa che non può che essere legata alla drammatica avanzata, poi bloccata, della Wagner verso Mosca e che probabilmente è un tentativo di far rimontare la fiducia non solo delle truppe verso la leadership dell'esercito regolare.

È una falsa normalità quella che si respira questa mattina in una Russia che cerca di lasciarsi alle spalle il folle fine settimana del ‘quasi golpe’. Non basta infatti che l'accusa formale di tradimento per insurrezione armata, come ha reso noto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sia stata fatta cadere per il leader della Wagner o che ai suoi miliziani sia stata assicurata non solo l'impunità ma un caloroso benvenuto, se lo vorranno, nell'esercito regolare. Non basta che questa mattina sui siti specializzati siano come per magia riapparsi i prodotti coi loghi della brigata del cuoco di Putin né che un esercito di operai sia comparso per riaggiustare le strade e gli impianti inevitabilmente danneggiati nel corso dell'avanzata della colonna armata che dal sud è avanzata fin quasi a duecento chilometri della capitale.

Di fatto, Mosca resta al momento in una situazione di allarme terrorismo, mentre è un dato incontrovertibile che i due attori principali di quella che non si sa se definire farsa o tragedia non si siano più fatti vedere dal momento del raggiungimento di un ‘accordo’ di cui comunque ancora si sa troppo poco tramite la perlomeno apparente mediazione di Lukashenko.

Auto coperte di detriti nel cortile di un condominio danneggiato da frammenti di razzi a Kiev

