Ucraina, controffensiva di Kiev verso la svolta: truppe oltre il Dnipro a Kherson

Roma, 26 giugno 2023 – Possibile svolta nella controffensiva ucraina. Mentre la Russia è alle prese con il caos interno del tentato golpe, l’esercito di Kiev – secondo diverse fonti – avrebbe attraversato il fiume Dnipro nella zona di Kherson.

Le forze ucraine sarebbero riuscite ad assicurarsi un punto d'appoggio sulla riva sinistra del fiume, vicino al ponte Antonovsky fatto saltare in aria.

Il governatore filorusso del Kherson Vladimir Saldo ha tuttavia negato queste notizie parlando di "tentativi senza successo” delle truppe ucraine. Secondo alcuni blogger militari su Telegram, che pubblicano video del presunto assalto alla riva sinistra del Dnipro - distaccamenti ucraini sarebbero nuovamente riusciti a trincerarsi nell'area dove approssimativamente la loro presenza era stata già segnalata per la prima volta ad aprile.

Un blogger militare russo ha parlato anche di una possibile testa di ponte ucraina, con valutazioni discordanti in merito. Il portale di notizie ucraino Strana riferisce che i blogger russi segnalano scontri con le forze di Mosca, e che un gruppo ucraino di circa 50 soldati si trova sulla riva sinistra del fiume, nascosto sotto i resti del ponte Antonovsky e protetto dai sistemi di guerra elettronica che interferiscono coi bombardamenti russi.

I risultati da inizio controffensiva

L'esercito ucraino aveva già riferito oggi di aver liberato 130 chilometri quadrati di territorio che era stato occupato dalle forze armate russe nel sud dell'Ucraina da quando, circa tre settimane fa, è iniziata la controffensiva. La vice ministra della Difesa ucraina Hanna Maliar ha detto via Telegram che solo la scorsa settimana sono stati riconquistati altri 17 chilometri quadrati della regione di Zaporizhzhia occupata dai russi.

Soldati ucraini vicino a Bakhmut (Ansa)

Le forze armate ucraine hanno invece riportato successi minori nell'Est. Secondo Maliar, l'esercito è avanzato di uno-due chilometri in diverse direzioni nell'Ucraina meridionale la settimana scorsa nonostante la resistenza dei russi. L'esercito di Kiev ha anche respinto contrattacchi russi in diversi punti del fronte, comprese zone vicino a Bahkmut, Lyman e Avdiivka dove in questo momento i combattimenti sono particolarmente cruenti. Negli ultimi sette giorni, ha detto Maliar, in queste zone ci sono stati oltre 250 scontri.

Il rapporto dell’intelligence Gb

Anche il report giornaliero degli 007 britannici segnala che la controffensiva prende "slancio", in particolare intorno alla città di Bakhmut, nell'Ucraina orientale, e si sono registrati "progressi". "Nel quadro della sua più ampia controffensiva, l'Ucraina ha acquisito slancio nei suoi assalti intorno a Bakhmut, nella regione di Donetsk - si legge -. In un'operazione condotta da varie brigate, le forze ucraine hanno fatto progressi sia sul lato Nord che su quello meridionale della città".

Secondo la valutazione, "ci sono poche prove che la Russia mantenga un numero significativo di riserve operative di forze di terra che possano essere impiegate per i rinforzi di fronte alle molteplici minacce in settori molto lontani, da Bakhmut alla sponda orientale del fiume Dnipro, a oltre 200 chilometri di distanza".