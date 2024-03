Putin silura il capo della Marina russa: Moiseyev nuovo comandante. Mosca: “Orlivka è caduta”

Mosca, 19 marzo 2024 – Dopo giorni di speculazioni è arrivata la conferma: Nikolai Yevmenov è stato dismesso dal ruolo di comandante capo della Marina militare russa, sostituito da Aleksander Moiseyev. La notizia arriva a due giorni dalla rielezione di Vladimir Putin in elezioni considerate non libere, né democratiche, da parte dell’Occidente, e che potrebbero anticipare un generale rimpasto di governo dopo l’insediamento ufficiale in programma il 7 maggio.

Moiseyev e il ministro della difesa russo Shoigu (Ansa)

Moiseyev è una figura ben nota negli altri quadri militari russi: con un passato di servizio presso vari sottomarini, nel 2018 è stato nominato alla guida della flotta del mar Nero, giocando un ruolo centrale nell’incidente dello stretto di Kerch del 2019. In quell’occasione, le forze russe avevano preso in ostaggio tre imbarcazioni ucraine che avevano tentato di dirigersi verso il mare di Azov. Più tardi, quello stesso anno, è stato trasferito a capo della flotta settentrionale. Dal 2011 è insignito dell’onoreficenza di Eroe della Federazione Russa.

The Moscow Times suggerisce che la sostituzione possa essere dovuta alle presunte due dozzine di navi russe perse nel mar Nero dallo scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022. Un grande imbarazzo per il Cremlino, che ha di conseguenza spostato la sua base principale da Sebastopoli in Crimea (formalmente una regione Ucraina, occupata dal 2014) a Novorossiysk, più ad est e in territorio riconosciuto internazionalmente come russo.

Intanto, in Ucraina, le forze del Cremlino hanno preso il controllo di Orlivka, al confine con la Russia, a 4 chilometri da Avdiivka.

